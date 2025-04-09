На ринок виходять нові електрифіковані кросовери Volvo потужністю понад 400 сил (фото)
Volvo виводить на європейський ринок дві нові моделі підвищеної прохідності. У продаж надходять оновлений Volvo XC60 та позашляховий електрокрокросовер Volvo EX30 Cross Country.
Про це повідомляє британське видання Autocar.
Примітно, що попри різні розміри дві моделі мають приблизно однакову стартову ціну – 57 тисяч євро. Обидва кросовери Volvo пропонують у електрифікованих варіантах.
Кросовер Volvo XC60 пройшов оновлення услід за старшим братом XC90. Йому змінили решітку радіатора та оптику, а в салоні встановили нову мультимедійну систему зі збільшеним 11,2-дюймовим тачскріном.Важливо
Усі Volvo XC60 2025 тепер є гібридними та 2,0-літровими. Базовий варіант оснащений 250-сильним турбомотором із "м’якою" гібридною установкою. Також доступні плагін-гібриди потужністю 350 та 455 к. с.
Електрокросовер Volvo EX30, який нещодавно побував на тесті Фокусу, підготували до бездоріжжя. У виконанні Cross Country збільшили до 190 мм кліренс, встановили 18-дюймові позашляхові шини, додали захист днища і чорний декор.
Новий Volvo EX30 Cross Country доступний лише з повнопривідною 428-сильною установкою і здатен розігнатися до сотні за 3,7 с. Із батареєю на 69 кВт∙год запас ходу становить 427 км.
Електромобіль Volvo EX30 Cross Country пропонують лише у багато оснащеній версії Ultra з камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом, електроприводом сидінь та дверей багажника.
Раніше Фокус розповідав про потужний електрифікований кросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 1400 км.
Також ми писали про сімейний електрокросовер Smart на 646 сил.