На ринок виходять нові електрифіковані кросовери Volvo потужністю понад 400 сил (фото)

Volvo виводить на європейський ринок дві нові моделі підвищеної прохідності. У продаж надходять оновлений Volvo XC60 та позашляховий електрокрокросовер Volvo EX30 Cross Country.

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Про це повідомляє британське видання Autocar.

Новий Volvo XC60 доступний в електрифікованих версіях потужністю до 455 сил Фото: Volvo

Примітно, що попри різні розміри дві моделі мають приблизно однакову стартову ціну – 57 тисяч євро. Обидва кросовери Volvo пропонують у електрифікованих варіантах.

У салоні ХС60 встановили збільшений тачскрін Фото: Volvo

Кросовер Volvo XC60 пройшов оновлення услід за старшим братом XC90. Йому змінили решітку радіатора та оптику, а в салоні встановили нову мультимедійну систему зі збільшеним 11,2-дюймовим тачскріном.

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Усі Volvo XC60 2025 тепер є гібридними та 2,0-літровими. Базовий варіант оснащений 250-сильним турбомотором із "м’якою" гібридною установкою. Також доступні плагін-гібриди потужністю 350 та 455 к. с.

Електрокросовер Volvo EX30, який нещодавно побував на тесті Фокусу, підготували до бездоріжжя. У виконанні Cross Country збільшили до 190 мм кліренс, встановили 18-дюймові позашляхові шини, додали захист днища і чорний декор.

Volvo EX30 Cross Country стартує до сотні за 3,7 с Фото: Volvo

Новий Volvo EX30 Cross Country доступний лише з повнопривідною 428-сильною установкою і здатен розігнатися до сотні за 3,7 с. Із батареєю на 69 кВт∙год запас ходу становить 427 км.

Електромобіль Volvo EX30 Cross Country пропонують лише у багато оснащеній версії Ultra з камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом, електроприводом сидінь та дверей багажника.

Раніше Фокус розповідав про потужний електрифікований кросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 1400 км.

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