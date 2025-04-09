Найшвидший і найдорожчий Smart кидає виклик Tesla Model Y (фото)

Сімейний електрокросовер Smart #5 отримав топову версію від Brabus. Це найпотужніше і найдорожче авто в історії німецького бренду.

Related video

Подробиці електрокара розкрили на офіційному сайті Smart.

Новий Smart #5 у виконанні Brabus – конкурент Tesla Model Y Performance. Він отримав двомоторну установку, яка розвиває 646 к. с. і 710 Н∙м. Електрокар здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на 210 км/год. Це найшвидша модель в історії німецької марки.

Електрокросовер здатен розгінатися до сотні за 3,8 с Фото: Autocar

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу в 540 км. 800-вольтна архітектура дозволяє швидку (потужністю 400 кВт) зарядку на 80% за 18 хвилин.

Важливо

Новий електрокросовер Skoda на базі VW ID.4 став найшвидшою моделлю марки (фото, відео)

Відрізнити електромобіль Smart #5 Brabus від стандартної моделі можна за скромним обвісом, червоним декором і 21-дюймовими дисками. До того ж, кросоверу доступне особливе матове забарвлення.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Smart

Салон Smart #5 Brabus оздобили алькантарою з контрастними червоними швами. В цифровій панелі приладів та мультимедійній системі змінили графіку. Комплектацію поповнила потужна 1190-ватна акустика Sennheiser Signature з 20 динаміками.

В оздобленні салону використали алькантару Фото: Autocar

Новий електромобіль Smart #5 Brabus надійде в продаж у Європі з осені. Він коштуватиме від 60 900 євро, тобто це не лише найшвидший, але й найдорожчий Smart.

Раніше Фокус розповідав про новий Smart fortwo, який випустять за кілька років і пропонуватимуть виключно в електричних версіях.

Також ми писали, що на український ринок вийшов новий спортивний кросовер з Іспанії.