Повернення до витоків: розкрито подробиці нового Smart fortwo (фото)

Компактний Smart fortwo отримає наступника — модель #2. Електрокар буде дешевшим і просторішим, а також матиме більший запас ходу.

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Smart fortwo планують відродити в найближчі роки. Над новим поколінням мініатюрного міського авто уже працюють – про це повідомив СЕО Smart Дірк Адельман британському виданню Auto Express.

За його словами, сегмент компактних міських моделей А-класу дуже цікавий для Smart, адже він зростає. Наразі німецький бренд зробив ставку на електричні кросовери, проте його керівництво не проти повернутися до витоків і створити маленький сітікар.

Smart Fortwo припинили випускати в 2023 році Фото: Smart

Шеф-дизайнер Smart Кай Зібер пояснив, що ця модель є ключовою для марки: "fortwo є основою нашого бренду. Ми маємо чіткий намір повернути його в лінійку".

Скоріше за все, новинку назвуть Smart #2 – за аналогією з іншими сучасними моделями марки. Інформації про модель небагато, проте відомо, що вона дебютує до кінця декади і залишиться вірною початковій концепції – це буде маленьке двомісне авто.

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Як і всі нові Smart, #2 буде електромобілем. Платформу для нього розроблять спільно із Geely (китайський концерн є співвласником Smart разом із Mercedes-Benz). Це дозволить зменшити собівартість авто. Стартова ціна Smart #2 складе менш ніж 25 000 євро.

Відомо, що завдяки спеціалізованій електричній архітектурі новий Smart #2 стане дещо просторішим всередині. Його запас ходу буде значно більший, аніж у електричного Smart fortwo (у нього він складав усього 159 км).

Між іншим, у виробництво повертають і Smart fortwo першого покоління.

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