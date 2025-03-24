Сімейний формат: найбільший і найдорожчий Smart надходить у продаж в Європі (фото)

Електромобіль Smart #5 — 4,7-метровий сімейний кросовер із великим багажником. Модель пропонують у версіях потужністю від 340 до 587 сил із запасом ходу до 590 км.

Related video

Новий Smart #5 добрався до Європи. Флагманський електрокросовер марки продаватиметься за ціною від 45 900 до 56 900 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Smart.

Електромобіль Smart #5 — нетипова модель марки, адже це не компактна міська модель, а 4,7-метровий сімейний кросовер. У нього високий капот, вертикальні задні стійки даху та короткі звиси кузова.

Запас ходу електрокара сягає 590 км Фото: Smart

Платформу для електрокара запозичили в Zeekr 7X, який, до речі, нещодавно з’явився в Україні. У цьому немає нічого дивного, адже концерн Geely, до якого входить Zeekr, став співвласником Smart.

У салоні Smart #5 2025 на передній панелі встановлено три дисплеї. Електрокросовер має 630-літровий задній та 72-літровий передній багажники.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Smart

Базова комплектація Smart #5 Pro включає 19-дюймові диски, панорамний дах двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, парктронік, підігрів передніх крісел, електропривід сидінь і дверей багажника.

Важливо

На українському ринку може з'явитися новий бренд недорогих електрокарів (фото)

Найдорожчий електромобіль Smart #5 Summit Edition додає 20-дюймові колеса, адаптивний круїз-контроль, проєкцію на лобове скло, паркувальний автопілот, вентиляцію передніх і підігрів задніх крісел.

Авто має 630-літровий задній та 72-літровий передній багажники Фото: Smart

Новий Smart #5 продаватимуть у Європі в трьох модифікаціях:

задній привід, один мотор, 340 к. с. і 373 Н∙м, батарея на 74,4 кВт∙год, 6,9 с до 100 км/год, максималка 200 км/год, запас ходу 465 км;

задній привід, один мотор, 363 к. с. і 373 Н∙м, батарея на 94 кВт∙год, 6,5 с до 100 км/год, максималка 200 км/год, запас ходу 590 км;

повний привід, два мотори, 587 к. с. і 643 Н∙м, батарея на 100 кВт∙год, 4,9 с до 100 км/год, максималка 200 км/год, запас ходу 540 км.

До речі, на європейський ринок виходить і нова Mazda 6, яка стала електричною.

Також Фокус писав, що найперший Smart 1998 року повертають у виробництво.