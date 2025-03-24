Семейный формат: самый большой и дорогой Smart поступает в продажу в Европе (фото)

Электромобиль Smart #5 — 4,7-метровый семейный кроссовер с большим багажником. Модель предлагается в версиях мощностью от 340 до 587 сил с запасом хода до 590 км.

Related video

Новый Smart #5 добрался до Европы. Флагманский электрокроссовер марки будет продаваться по цене от 45 900 до 56 900 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Smart.

Электромобиль Smart #5 — нетипичная модель марки, ведь это не компактная городская модель, а 4,7-метровый семейный кроссовер. У него высокий капот, вертикальные задние стойки крыши и короткие свесы кузова.

Запас хода электрокара достигает 590 км Фото: Smart

Платформу для электрокара позаимствовали у Zeekr 7X, который, кстати, недавно появился в Украине. В этом нет ничего удивительного, ведь концерн Geely, в который входит Zeekr, стал совладельцем Smart.

В салоне Smart #5 2025 на передней панели установлены три дисплея. Электрокроссовер имеет 630-литровый задний и 72-литровый передний багажники.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Smart

Базовая комплектация Smart #5 Pro включает 19-дюймовые диски, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парктроник, подогрев передних кресел, электропривод сидений и двери багажника.

Важно

На украинском рынке может появиться новый бренд недорогих электрокаров (фото)

Самый дорогой электромобиль Smart #5 Summit Edition добавляет 20-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, проекцию на лобовое стекло, парковочный автопилот, вентиляцию передних и подогрев задних кресел.

Авто имеет 630-литровый задний и 72-литровый передний багажники Фото: Smart

Новый Smart #5 будет продаваться в Европе в трех модификациях:

задний привод, один мотор, 340 л.с. и 373 Н∙м, батарея на 74,4 кВт∙ч, 6,9 с до 100 км/ч, максималка 200 км/ч, запас хода 465 км;

задний привод, один мотор, 363 л.с. и 373 Н∙м, батарея на 94 кВт∙ч, 6,5 с до 100 км/ч, максималка 200 км/ч, запас хода 590 км;

полный привод, два мотора, 587 л. с. и 643 Н∙м, батарея на 100 кВт∙ч, 4,9 с до 100 км/ч, максималка 200 км/ч, запас хода 540 км.

Кстати, на европейский рынок выходит и новая Mazda 6, которая стала электрической.

Также Фокус писал, что самый первый Smart 1998 года возвращают в производство.