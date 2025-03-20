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Авто

Ціна $10 000 і запас ходу 300 км: розсекречено новий електромобіль Chery QQ (фото)

Новий Chery QQ, Chery QQ, Chery QQ Duomi, електромобіль Chery
Фото: CarNewsChina | Chery QQ Duomi — новий бюджетний електрокар

Новий Chery QQ Duomi — компактний 3,7-метровий хетчбек із 54-сильним мотором. Запас ходу електрокара становить 301 км.

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Опубліковано перші фото Chery QQ Duomi. Компактний електрокар представлять найближчим часом і продаватимуть за ціною приблизно 75 000 юанів ($10 000). Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

В Україні відомий найперший бензиновий Chery QQ, проте тепер це ціла лінійка бюджетних електричних моделей. Запас ходу деяких електромобілів сягає 400 км.

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Запас ходу електрокара становит 301 км
Фото: CarNewsChina

Новий Chery QQ Duomi не є самостійною моделлю, адже в його основі лежить китайський електрокар Kaiyi e-Qute 02. Це компактна модель А-класу із рубаним дизайном. У нього профільовані боковини, розширені колісні арки, вузькі діодні фари й ліхтарі.

Важливо
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610 сил і запас ходу 1300 км: представлено недорогий преміальний кросовер від Chery (фото)

Габарити Chery QQ Duomi:

  • довжина – 3720 мм;
  • ширина – 1700 мм;
  • висота – 1599 мм;
  • колісна база – 2520 мм.

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Chery QQ Duomi, Chery QQ, Новий Chery QQ, електромобіль Chery Fullscreen
Комплектація включає панорамний дах
Фото: CarNewsChina

Салон Chery QQ Duomi не показали, проте в спорідненому Kaiyi e-Qute 02 на передній панелі встановлено два дисплеї. Комплектація включає панорамний дах, кондиціонер, 15-дюймові литі диски та камери кругового огляду.

Електромобіль Chery QQ Duomi оснащений 54-сильним мотором і батареєю ємністю 29 кВт∙год. Запас ходу становить 301 км.

Між іншим, на український ринок виходить недорогий електромобіль Chery із запасом ходу понад 500 км.

Також Фокус розповідав про доступний електрокросовер BYD за $21 000.

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