Ціна $10 000 і запас ходу 300 км: розсекречено новий електромобіль Chery QQ (фото)
Новий Chery QQ Duomi — компактний 3,7-метровий хетчбек із 54-сильним мотором. Запас ходу електрокара становить 301 км.
Опубліковано перші фото Chery QQ Duomi. Компактний електрокар представлять найближчим часом і продаватимуть за ціною приблизно 75 000 юанів ($10 000). Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.
В Україні відомий найперший бензиновий Chery QQ, проте тепер це ціла лінійка бюджетних електричних моделей. Запас ходу деяких електромобілів сягає 400 км.
Новий Chery QQ Duomi не є самостійною моделлю, адже в його основі лежить китайський електрокар Kaiyi e-Qute 02. Це компактна модель А-класу із рубаним дизайном. У нього профільовані боковини, розширені колісні арки, вузькі діодні фари й ліхтарі.Важливо
Габарити Chery QQ Duomi:
- довжина – 3720 мм;
- ширина – 1700 мм;
- висота – 1599 мм;
- колісна база – 2520 мм.
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Салон Chery QQ Duomi не показали, проте в спорідненому Kaiyi e-Qute 02 на передній панелі встановлено два дисплеї. Комплектація включає панорамний дах, кондиціонер, 15-дюймові литі диски та камери кругового огляду.
Електромобіль Chery QQ Duomi оснащений 54-сильним мотором і батареєю ємністю 29 кВт∙год. Запас ходу становить 301 км.
Між іншим, на український ринок виходить недорогий електромобіль Chery із запасом ходу понад 500 км.
Також Фокус розповідав про доступний електрокросовер BYD за $21 000.
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