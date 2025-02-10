В Україні з'явиться доступний електрокросовер Chery із запасом ходу понад 500 км (фото)

Електромобіль Chery Tiggo 6 багато оснащений і отримав 211-сильний мотор. Запас ходу кросовера становить 512 км.

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В Україні з’явиться новий Chery Tiggo 6. Це перший електрокар китайської марки, який буде офіційно представлено на нашому ринку. Подробиці автомобіля розкрили на сайті українського дистриб’ютора марки.

Запас ходу електрокара становить 512 км Фото: Chery

Електромобіль Chery Tiggo 6 – 4,7-метровий сімейний кросовер із обтічним дизайном. У нього вигнутий дах, виражений "ніс" та дворівнева діодна оптика.

У салоні Chery Tiggo 6 встановлено два 12,3-дюймових дисплеї. Електрокросовер має 386-літровий задній та 40-літровий передній багажники.

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Комплектація Chery Tiggo 6 в Україні включатиме безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електроприводи сидінь і дверей багажника, підігрів крісел і керма, датчики світла та дощу, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Chery

Китайський електромобіль Chery Tiggo 6 оснащений 211-сильним мотором на задній осі та батареєю ємністю 65,5 кВт∙год. Запас ходу становить 512 км, а швидка зарядка на 80% займає півгодини. Кросовер має незалежну підвіску всіх коліс.

Між іншим, невдовзі на український ринок вийде і найдешевший електрокросовер Kia із запасом ходу до 560 км.

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