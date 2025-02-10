В Украине появится доступный электрокроссовер Chery с запасом хода более 500 км (фото)

Электромобиль Chery Tiggo 6 богато оснащен и получил 211-сильный мотор. Запас хода кроссовера составляет 512 км.

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В Украине появится новый Chery Tiggo 6. Это первый электрокар китайской марки, который будет официально представлен на нашем рынке. Подробности автомобиля раскрыли на сайте украинского дистрибьютора марки.

Запас хода электрокара составляет 512 км Фото: Chery

Электромобиль Chery Tiggo 6 — 4,7-метровый семейный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него изогнутая крыша, выраженный "нос" и двухуровневая диодная оптика.

В салоне Chery Tiggo 6 установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Электрокроссовер имеет 386-литровый задний и 40-литровый передний багажники.

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Комплектация Chery Tiggo 6 в Украине будет включать бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электроприводы сидений и дверей багажника, подогрев кресел и руля, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Chery

Китайский электромобиль Chery Tiggo 6 оснащен 211-сильным мотором на задней оси и батареей емкостью 65,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 512 км, а быстрая зарядка на 80% занимает полчаса. Кроссовер имеет независимую подвеску всех колес.

Между прочим, вскоре на украинский рынок выйдет и самый дешевый электрокроссовер Kia с запасом хода до 560 км.

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