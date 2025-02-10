В Украине появится доступный электрокроссовер Chery с запасом хода более 500 км (фото)
Электромобиль Chery Tiggo 6 богато оснащен и получил 211-сильный мотор. Запас хода кроссовера составляет 512 км.
В Украине появится новый Chery Tiggo 6. Это первый электрокар китайской марки, который будет официально представлен на нашем рынке. Подробности автомобиля раскрыли на сайте украинского дистрибьютора марки.
Электромобиль Chery Tiggo 6 — 4,7-метровый семейный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него изогнутая крыша, выраженный "нос" и двухуровневая диодная оптика.
В салоне Chery Tiggo 6 установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Электрокроссовер имеет 386-литровый задний и 40-литровый передний багажники.Важно
Комплектация Chery Tiggo 6 в Украине будет включать бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электроприводы сидений и дверей багажника, подогрев кресел и руля, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности.
Китайский электромобиль Chery Tiggo 6 оснащен 211-сильным мотором на задней оси и батареей емкостью 65,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 512 км, а быстрая зарядка на 80% занимает полчаса. Кроссовер имеет независимую подвеску всех колес.
Между прочим, вскоре на украинский рынок выйдет и самый дешевый электрокроссовер Kia с запасом хода до 560 км.
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