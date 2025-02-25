610 сил і запас ходу 1300 км: представлено недорогий преміальний кросовер від Chery (фото)

Кросовер Exeed VX C-DM — повнорозмірна сімейна модель із розкішним салоном. 610-сильна установка дозволяє розігнатися до 100 км/год за 5 с.

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У Китаї презентували новий Exeed VX 2025. Преміальний сімейний кросовер від Chery пройшов оновлення і став плагін-гібридом. Він виходить на ринок за ціною від 239 900 юанів ($33 085), а пізніше з’явиться і в інших країнах. Про це повідомляє сайт Autohome.

Оновлений Exeed VX, який отримав позначення C-DM, зберігає стриманий дизайн і відрізняється від минулорічної моделі зміненими решіткою радіатора, переднім бампером та ліхтарями. Він залишається найбільшим кросовером від Chery.

Модель продаватиметься за межами Китаю Фото: autohome.com.cn

Розміри Exeed VX 2025:

довжина – 5010 мм;

ширина – 1940 мм;

висота – 1800 мм;

колісна база – 2900 мм.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Chery

Салон Chery Exeed VX C-DM оздоблено шкірою Nappa, а на передній панелі встановлено три дисплеї. Кросовер пропонують у версіях на 6 і 7 місць, причому в топовій версії крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Також комплектація включає акустику із 23 динаміками.

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Новий Exeed VX C-DM отримав надпотужну плагін-гібридну установку. Бензинова 1,5-літрова турбочетвірка та пара електромоторів сумарно розвивають 610 к. с. і 920 Н∙м.

Кросовер пропонують у версіях на 6 та 7 місць Фото: autohome.com.cn

Великий кросовер Chery здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с і витрачає 6,9 л/100 км у змішаному циклі. Він може проїхати 180 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км.

До речі, в Україні невдовзі з'явиться недорогий електрокросовер Chery із запасом ходу понад 500 км.

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