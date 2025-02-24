Кардинальні зміни: новий Citroen C5 Aircross показали до прем'єри (фото)
Новий Citroen C5 Aircross стане більшим та суттєво зміниться зовні. У лінійці кросовера вперше з'являться електричні модифікації.
В інтернет потрапили фото Citroen C5 Aircross другого покоління. Кросовер дебютує до кінця першого півріччя. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Новий Citroen C5 Aircross кардинально змінився зовні і зовсім не схожий на нинішню модель, яка свого часу була на тесті Фокусу. Натомість він нагадує минулорічний передсерійний концепт.
У дизайні Citroen C5 Aircross 2025 стало більше граней та менше плавних ліній. Передня частина виконана у новому фірмовому стилі: бампер став масивнішим, а фари – тоншими. Ззаду звертають на себе увагу ліхтарі складної форми.
Крім того, видно, що кросовер Citroen C5 Aircross став більшим. Салон авто буде просторішим, а на передній панелі встановлять вузький цифровий щиток приладів та портретний тачскрін.
Новий Citroen C5 Aircross збудований на сучасній платформі Stellantis STLA Medium, яку також використовують кросовери Opel Grandland, а також Peugeot 3008 і 5008. Вона дозволила вперше створити електричні версії моделі. Їх запас ходу сягне приблизно 700 км.
Крім того, у лінійці Citroen C5 Aircross будуть 1,2-літрові версії із "м’якою" гібридною установкою та 195-сильний плагін-гібрид. А от дизелі більше не пропонуватимуть.
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