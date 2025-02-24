Кардинальные изменения: новый Citroen C5 Aircross показали до премьеры (фото)

Новый Citroen C5 Aircross станет крупнее и существенно изменится внешне. В линейке кроссовера впервые появятся электрические модификации.

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В интернет попали фото Citroen C5 Aircross второго поколения. Кроссовер дебютирует до конца первого полугодия. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер предложат в гибридных и электрических версиях Фото: Motor.es

Новый Citroen C5 Aircross кардинально изменился внешне и совсем не похож на нынешнюю модель, которая в свое время была на тесте Фокуса. Вместо этого он напоминает прошлогодний предсерийный концепт.

В дизайне Citroen C5 Aircross 2025 стало больше граней и меньше плавных линий. Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле: бампер стал массивнее, а фары — тоньше. Сзади обращают на себя внимание фонари сложной формы.

В салоне установят портретный тачскрин Фото: largus.fr

Кроме того, видно, что кроссовер Citroen C5 Aircross стал крупнее. Салон авто будет просторнее, а на передней панели установят узкий цифровой щиток приборов и портретный тачскрин.

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Новый Citroen C5 Aircross построен на современной платформе Stellantis STLA Medium, которую также используют кроссоверы Opel Grandland, а также Peugeot 3008 и 5008. Она позволила впервые создать электрические версии модели. Их запас хода достигнет примерно 700 км.

Кроссовер будет больше предшественника Фото: Motor.es

Кроме того, в линейке Citroen C5 Aircross будут 1,2-литровые версии с "мягкой" гибридной установкой и 195-сильный плагин-гибрид. А вот дизели больше предлагаться не будут.

Между прочим, на украинский рынок выходит новый Citroen C4 2025.

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