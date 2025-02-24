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Авто

Кардинальные изменения: новый Citroen C5 Aircross показали до премьеры (фото)

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Фото: Motor.es | Дизайн Citroen C5 Aircross претерпит существенные изменения

Новый Citroen C5 Aircross станет крупнее и существенно изменится внешне. В линейке кроссовера впервые появятся электрические модификации.

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В интернет попали фото Citroen C5 Aircross второго поколения. Кроссовер дебютирует до конца первого полугодия. Об этом сообщает сайт Motor.es.

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Кроссовер предложат в гибридных и электрических версиях
Фото: Motor.es

Новый Citroen C5 Aircross кардинально изменился внешне и совсем не похож на нынешнюю модель, которая в свое время была на тесте Фокуса. Вместо этого он напоминает прошлогодний предсерийный концепт.

В дизайне Citroen C5 Aircross 2025 стало больше граней и меньше плавных линий. Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле: бампер стал массивнее, а фары — тоньше. Сзади обращают на себя внимание фонари сложной формы.

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В салоне установят портретный тачскрин
Фото: largus.fr

Кроме того, видно, что кроссовер Citroen C5 Aircross стал крупнее. Салон авто будет просторнее, а на передней панели установят узкий цифровой щиток приборов и портретный тачскрин.

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Новый Citroen C5 Aircross построен на современной платформе Stellantis STLA Medium, которую также используют кроссоверы Opel Grandland, а также Peugeot 3008 и 5008. Она позволила впервые создать электрические версии модели. Их запас хода достигнет примерно 700 км.

Citroen C5 Aircross, новый Citroen C5 Aircross, Citroen C5 Aircross 2025, кроссовер Citroen Fullscreen
Кроссовер будет больше предшественника
Фото: Motor.es

Кроме того, в линейке Citroen C5 Aircross будут 1,2-литровые версии с "мягкой" гибридной установкой и 195-сильный плагин-гибрид. А вот дизели больше предлагаться не будут.

Между прочим, на украинский рынок выходит новый Citroen C4 2025.

Также Фокус писал, что рассекретили недорогой кроссовер Mazda.