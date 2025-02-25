610 сил и запас хода 1300 км: представлен недорогой премиальный кроссовер от Chery (фото)

Кроссовер Exeed VX C-DM — полноразмерная семейная модель с роскошным салоном. 610-сильная установка позволяет разогнаться до 100 км/ч за 5 с.

Related video

В Китае презентовали новый Exeed VX 2025. Премиальный семейный кроссовер от Chery прошел обновление и стал плагин-гибридом. Он выходит на рынок по цене от 239 900 юаней ($33 085), а позже появится и в других странах. Об этом сообщает сайт Autohome.

Обновленный Exeed VX, получивший обозначение C-DM, сохраняет сдержанный дизайн и отличается от прошлогодней модели измененными решеткой радиатора, передним бампером и фонарями. Он остается самым большим кроссовером от Chery.

Модель будет продаваться за пределами Китая Фото: autohome.com.cn

Размеры Exeed VX 2025:

длина — 5010 мм;

ширина — 1940 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 2900 мм.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Chery

Салон Chery Exeed VX C-DM отделан кожей Nappa, а на передней панели установлены три дисплея. Кроссовер предлагается в версиях на 6 и 7 мест, причем в топовой версии кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также комплектация включает акустику с 23 динамиками.

Важно

Китайский Maybach: дебютировал роскошный электрифицированный седан от Huawei (фото)

Новый Exeed VX C-DM получил сверхмощную плагин-гибридную установку. Бензиновая 1,5-литровая турбочетверка и пара электромоторов суммарно развивают 610 л.с. и 920 Н∙м.

Кроссовер предлагают в версиях на 6 и 7 мест Фото: autohome.com.cn

Большой кроссовер Chery способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и расходует 6,9 л/100 км в смешанном цикле. Он может проехать 180 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

Кстати, в Украине вскоре появится недорогой электрокроссовер Chery с запасом хода более 500 км.

Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Citroen C5 Aircross.