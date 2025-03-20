Цена $10 000 и запас хода 300 км: рассекречен новый электромобиль Chery QQ (фото)

Новый Chery QQ Duomi — компактный 3,7-метровый хэтчбек с 54-сильным мотором. Запас хода электрокара составляет 301 км.

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Опубликованы первые фото Chery QQ Duomi. Компактный электрокар представят в ближайшее время и будут продавать по цене примерно 75 000 юаней ($10 000). Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

В Украине известен самый первый бензиновый Chery QQ, однако теперь это целая линейка бюджетных электрических моделей. Запас хода некоторых электромобилей достигает 400 км.

Запас хода электрокара составляет 301 км Фото: CarNewsChina

Новый Chery QQ Duomi не является самостоятельной моделью, ведь в его основе лежит китайский электрокар Kaiyi e-Qute 02. Это компактная модель А-класса с рубленым дизайном. У него профилированные боковины, расширенные колесные арки, узкие диодные фары и фонари.

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Габариты Chery QQ Duomi:

длина — 3720 мм;

ширина — 1700 мм;

высота — 1599 мм;

колесная база — 2520 мм.

Комплектация включает панорамную крышу Фото: CarNewsChina

Салон Chery QQ Duomi не показали, однако в родственном Kaiyi e-Qute 02 на передней панели установлены два дисплея. Комплектация включает панорамную крышу, кондиционер, 15-дюймовые литые диски и камеры кругового обзора.

Электромобиль Chery QQ Duomi оснащен 54-сильным мотором и батареей емкостью 29 кВт∙ч. Запас хода составляет 301 км.

Между прочим, на украинский рынок выходит недорогой электромобиль Chery с запасом хода более 500 км.

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