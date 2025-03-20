Цена $10 000 и запас хода 300 км: рассекречен новый электромобиль Chery QQ (фото)
Новый Chery QQ Duomi — компактный 3,7-метровый хэтчбек с 54-сильным мотором. Запас хода электрокара составляет 301 км.
Опубликованы первые фото Chery QQ Duomi. Компактный электрокар представят в ближайшее время и будут продавать по цене примерно 75 000 юаней ($10 000). Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.
В Украине известен самый первый бензиновый Chery QQ, однако теперь это целая линейка бюджетных электрических моделей. Запас хода некоторых электромобилей достигает 400 км.
Новый Chery QQ Duomi не является самостоятельной моделью, ведь в его основе лежит китайский электрокар Kaiyi e-Qute 02. Это компактная модель А-класса с рубленым дизайном. У него профилированные боковины, расширенные колесные арки, узкие диодные фары и фонари.
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Габариты Chery QQ Duomi:
- длина — 3720 мм;
- ширина — 1700 мм;
- высота — 1599 мм;
- колесная база — 2520 мм.
Салон Chery QQ Duomi не показали, однако в родственном Kaiyi e-Qute 02 на передней панели установлены два дисплея. Комплектация включает панорамную крышу, кондиционер, 15-дюймовые литые диски и камеры кругового обзора.
Электромобиль Chery QQ Duomi оснащен 54-сильным мотором и батареей емкостью 29 кВт∙ч. Запас хода составляет 301 км.
Между прочим, на украинский рынок выходит недорогой электромобиль Chery с запасом хода более 500 км.
Также Фокус рассказывал о доступном электрокроссовере BYD за $21 000.
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