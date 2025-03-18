Цена $21 000 и запас хода 520 км: дешевый электрокроссовер BYD показали до премьеры (фото)

Электромобиль BYD Sea Lion 05 EV — компактный 4,5-метровый кроссовер за $21 000. Модель предложат в версиях с запасом хода до 520 км.

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Опубликованы официальные фото BYD Sea Lion 05 EV. Электрический кроссовер презентуют 25 марта. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый BYD Sea Lion 05 EV — компактный электрокроссовер стоимостью примерно от 150 000 юаней ($21 000). Он станет младшим братом BYD Sea Lion 07, который уже продается в Европе.

Запас хода авто достигает 520 км Фото: BYD Auto

Дизайн BYD Sea Lion 05 выдержан в традиционном стиле китайской марки. У него выраженный "нос" и раскосые фары. Как передняя, так и задняя оптика соединена диодными полосами.

Размеры BYD Sea Lion 05 EV:

длина — 4520 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1630 мм;

колесная база — 2720 мм;

масса — 1670-1780 кг.

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Салон BYD Sea Lion 05 не показали, но по шпионским фото известно, что там установят большой тачскрин. Электрокроссовер будет иметь два багажника (спереди и сзади), а также получит систему полуавтономного движения.

Электрокроссовер имеет багажник спереди Фото: BYD Auto

Китайский электромобиль BYD Sea Lion 05 EV предложат в версиях мощностью 190 и 218 л. с. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Для электрокроссовера будут доступны батареи емкостью 50 и 61 кВт∙ч: запас хода составит 430 и 520 км, соответственно.

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