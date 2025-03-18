2 км за секунду: новые электромобили BYD поддерживают рекордно быструю зарядку (видео)

Новейшие электромобили BYD с 1000-вольтовой архитектурой рассчитаны на зарядку мощностью 1 МВт. В таком режиме каждую секунду запас хода увеличивается на 2 км.

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BYD разработал новую электрическую платформу, которая поддерживает сверхбыструю зарядку. Она позволяет пополнить запас хода электрокара на 400 км всего за 5 минут. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Первыми моделями на новой платформе стали сверхмощные 1000-сильные электромобили BYD Han L и Tang L. Разработчики утверждают, что их зарядка настолько же быстрая, как и заправка бензинового авто.

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Ключом к быстрой зарядке является первая в мире 1000-вольтовая архитектура. Сейчас большинство электрокаров поддерживают напряжение 400 или 800 вольт.

Зарядная станция Megawatt Flash Charger Фото: CarNewsChina

1000-вольтовое электрооборудование способно выдержать зарядку на 1МВт, то есть 1000 кВт. У BYD разработана и зарядная станция Megawatt Flash Charger, которая способна поддерживать такую мощность. На пике она каждую секунду пополняет запас хода на 2 км, а зарядка батареи BYD Han L с 7% до 50% заняла всего 4,5 минуты.

Пока ни один другой автопроизводитель не создал мегаваттные зарядные станции для легковых электрокаров. Например, мощность новейших Tesla Supercharger или зарядок Zeekr составляет 500 кВт, Nio — 640 кВт, а Xpeng — 800 кВт.

Между прочим, недавно в Киеве заметили роскошный 965-сильный электрокар от BYD и Mercedes-Benz.

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