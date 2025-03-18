2 км за секунду: новые электромобили BYD поддерживают рекордно быструю зарядку (видео)
Новейшие электромобили BYD с 1000-вольтовой архитектурой рассчитаны на зарядку мощностью 1 МВт. В таком режиме каждую секунду запас хода увеличивается на 2 км.
BYD разработал новую электрическую платформу, которая поддерживает сверхбыструю зарядку. Она позволяет пополнить запас хода электрокара на 400 км всего за 5 минут. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Первыми моделями на новой платформе стали сверхмощные 1000-сильные электромобили BYD Han L и Tang L. Разработчики утверждают, что их зарядка настолько же быстрая, как и заправка бензинового авто.Важно
Ключом к быстрой зарядке является первая в мире 1000-вольтовая архитектура. Сейчас большинство электрокаров поддерживают напряжение 400 или 800 вольт.
1000-вольтовое электрооборудование способно выдержать зарядку на 1МВт, то есть 1000 кВт. У BYD разработана и зарядная станция Megawatt Flash Charger, которая способна поддерживать такую мощность. На пике она каждую секунду пополняет запас хода на 2 км, а зарядка батареи BYD Han L с 7% до 50% заняла всего 4,5 минуты.
Читать также
Мыслят не так как все: ученые обнаружили уникальную особенность интеллектуальных людей
Переведен из элитной бригады ВСУ: что известно о задержанном за убийство Ганула офицере
Переговоры с агрессором: Украина обозначила красные линии для любого мирного соглашения с Путиным
"Должны учитывать реальность": в США рассказали, как вернут оккупированные РФ территории Украины
Пока ни один другой автопроизводитель не создал мегаваттные зарядные станции для легковых электрокаров. Например, мощность новейших Tesla Supercharger или зарядок Zeekr составляет 500 кВт, Nio — 640 кВт, а Xpeng — 800 кВт.
Между прочим, недавно в Киеве заметили роскошный 965-сильный электрокар от BYD и Mercedes-Benz.
Также Фокус рассказывал об электромобиле BYD за $13 750 с запасом хода 520 км.
Читать также
Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км (видео)
Старый универсал Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)
540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault (фото)
Кроссоверы и пикапы: какие авто покупают в мире в 2025 году (фото)