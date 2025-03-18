2 км за секунду: нові електромобілі BYD підтримують рекордно швидку зарядку (відео)
Новітні електромобілі BYD з 1000-вольтною архітектурою розраховані на зарядку потужністю 1 МВт. У такому режимі щосекунди запас ходу попопвнюється на 2 км.
BYD розробив нову електричну платформу, яка підтримує надшвидку зарядку. Вона дозволяє поповнити запас ходу електрокара на 400 км усього за 5 хвилин. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Першими моделями на новій платформі стали надпотужні 1000-сильні електромобілі BYD Han L та Tang L. Розробники стверджують, що їх зарядка настільки ж швидка, як і заправка бензинового авто.Важливо
Ключем до швидкої зарядки є перша у світі 1000-вольтна архітектура. Наразі більшість електрокарів підтримують напругу 400 або 800 вольт.
1000-вольтне електрообладнання здатне витримати зарядку на 1МВт, тобто 1000 кВт. У BYD розроблена і зарядна станція Megawatt Flash Charger, яка здатна підтримувати таку потужність. На піку вона щосекунди поповнює запас ходу на 2 км, а зарядка батареї BYD Han L з 7% до 50% зайняла всього 4,5 хвилини.
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Поки що жоден інший автовиробник не створив мегаваттні зарядні станції для легкових електрокарів. Для прикладу, потужність найновіших Tesla Supercharger чи зарядок Zeekr становить 500 кВт, Nio – 640 кВт, а Xpeng – 800 кВт.
Між іншим, нещодавно в Києві помітили розкішний 965-сильний електрокар від BYD і Mercedes-Benz.
Також Фокус розповідав про електромобіль BYD за $13 750 із запасом ходу 520 км.
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