Ціна $21 000 та запас ходу 520 км: дешевий електрокросовер BYD показали до прем'єри (фото)

Електромобіль BYD Sea Lion 05 EV — компактний 4,5-метровий кросовер за $21 000. Модель запропонують у версіях із запасом ходу до 520 км.

Related video

Опубліковано офіційні фото BYD Sea Lion 05 EV. Електричний кросовер презентують 25 березня. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий BYD Sea Lion 05 EV – компактний електрокросовер вартістю приблизно від 150 000 юанів ($21 000). Він стане молодшим братом BYD Sea Lion 07, який уже продається в Європі.

Запас ходу авто сягає 520 км Фото: BYD Auto

Дизайн BYD Sea Lion 05 витримано в традиційному стилі китайської марки. У нього виражений "ніс" та розкосі фари. Як передня, так і задня оптика з’єднана діодними смугами.

Розміри BYD Sea Lion 05 EV:

довжина – 4520 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1630 мм;

колісна база – 2720 мм;

маса – 1670-1780 кг.

Важливо

2 км за секунду: нові електромобілі BYD підтримують рекордно швидку зарядку (відео)

Салон BYD Sea Lion 05 не показали, але за шпигунськими фото відомо, що там встановлять великий тачскрін. Електрокросовер матиме два багажники (спереду та ззаду), а також отримає систему напівавтономного руху.

Електрокросовер має багажник спереду Фото: BYD Auto

Китайський електромобіль BYD Sea Lion 05 EV запропонують у версіях потужністю 190 і 218 к. с. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Для електрокросовера будуть доступні батареї ємністю 50 та 61 кВт∙год: запас ходу складе 430 і 520 км, відповідно.

До речі, нещодавно презентували бюджетний електромобіль BYD за $13 750.

Також Фокус писав про розкішний 965-сильний електрокар від BYD і Mercedes.