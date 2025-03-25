Geely і Volvo випустили потужний електрифікований кросовер із запасом ходу 1400 км (фото)

Кросовер Lynk & Co 900 — 5,2-метрова сімейна модель на базі Volvo XC90 із просторим салоном і багатим оснащенням. Авто пропонують у версіях на 661 і 872 к. с.

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Новий Lynk & Co 900 надійшов у виробництво і виходить на ринок. Флагманський кросовер преміального бренду Geely коштує від 330 000 до 435 000 юанів ($45 500 – 60 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Як і всі моделі Lynk & Co, кросовер створений за участі спеціалістів Volvo. Модель створена на вдосконаленій платформі SPA Evo, тобто є близьким родичем Volvo XC90. Утім, він суттєво більший.

Модель доступна у версіях на 661 і 872 к. с. Фото: Geely

Габарити Lynk & Co 900 2025:

довжина – 5240 мм;

ширина – 1999 мм;

висота – 1800 мм;

колісна база – 3160 мм;

маса – 2660 кг.

Сімейний кросовер Lynk & Co 900 вирізняється стриманим дизайном із високим капотом та малими кутами нахилу стійок даху. Збережена фірмова риса дизайну марки – високо посаджені фари.

У салоні встановлено великий 30-дюймовий тачскрін Фото: Geely

В оздобленні салону використали шкіру Nappa і замшу. На передній панелі встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий 30-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло, а для задніх пасажирів можна замовити окремий монітор.

Новий Lynk & Co 900 виходить на ринок у шестимісному виконанні. Крісла всіх трьох рядів мають електропривід регулювань, а сидіння другого ряду можна розвернути. З усіма кріслами на місці залишається 300-літровий багажник.

Крісла другого ряду можна розвернути Фото: Geely

Комплектація Lynk & Co 900 включає панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль, холодильник, паркувальний автопілот, пневмопідвіску та систему напівавтономного руху (її розробили в Zeekr).

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Кросовер Lynk & Co 900 вийшов на ринок у двох плагін-гібридних версіях. Варіант із 1,5-літровим турбодвигуном і двома електромоторами розвиває 661 к. с., а версія із 2,0-літровою турбочетвіркою і трьома електромоторами – 872 к. с.

Для задніх пасажирів доступний монітор Фото: Geely

Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 4 с. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год у всіх Lynk & Co 900.

Можна обрати батареї ємністю 44,8 та 52,4 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить, відповідно, 220 і 280 км. Загальний запас ходу на бензині і електротяги – 1350 і 1443 км, відповідно. Швидка зарядка батареї на 80% займає 17 хвилин.

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