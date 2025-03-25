Geely и Volvo выпустили мощный электрифицированный кроссовер с запасом хода 1400 км (фото)

Кроссовер Lynk & Co 900 — 5,2-метровая семейная модель на базе Volvo XC90 с просторным салоном и богатым оснащением. Авто предлагается в версиях на 661 и 872 л. с.

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Новый Lynk & Co 900 поступил в производство и выходит на рынок. Флагманский кроссовер премиального бренда Geely стоит от 330 000 до 435 000 юаней ($45 500 — 60 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Как и все модели Lynk & Co, кроссовер создан при участии специалистов Volvo. Модель создана на усовершенствованной платформе SPA Evo, то есть является близким родственником Volvo XC90. Впрочем, он существенно крупнее.

Модель доступна в версиях на 661 и 872 л.с. Фото: Geely

Габариты Lynk & Co 900 2025:

длина — 5240 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3160 мм;

масса — 2660 кг.

Семейный кроссовер Lynk & Co 900 отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши. Сохранена фирменная черта дизайна марки — высоко посаженные фары.

В салоне установлен большой 30-дюймовый тачскрин Фото: Geely

В отделке салона использовали кожу Nappa и замшу. На передней панели установлены узкий цифровой щиток приборов и большой 30-дюймовый тачскрин. Также есть проекция на лобовое стекло, а для задних пассажиров можно заказать отдельный монитор.

Новый Lynk & Co 900 выходит на рынок в шестиместном исполнении. Кресла всех трех рядов имеют электропривод регулировок, а сиденья второго ряда можно развернуть. Со всеми креслами на месте остается 300-литровый багажник.

Кресла второго ряда можно развернуть Фото: Geely

Комплектация Lynk & Co 900 включает панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль, холодильник, парковочный автопилот, пневмоподвеску и систему полуавтономного движения (ее разработали в Zeekr).

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Кроссовер Lynk & Co 900 вышел на рынок в двух плагин-гибридных версиях. Вариант с 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами развивает 661 л. с., а версия с 2,0-литровой турбочетверкой и тремя электромоторами — 872 л. с.

Для задних пассажиров доступен монитор для задних пассажиров Фото: Geely

Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 4 с. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч у всех Lynk & Co 900.

Можно выбрать батареи емкостью 44,8 и 52,4 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет, соответственно, 220 и 280 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1350 и 1443 км, соответственно. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 17 минут.

Между прочим, недавно в Киеве появился 1265-сильный электрокар Zeekr.

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