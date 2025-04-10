Stellantis вивів на ринок електрокросовер за $13 600: він очікується в Україні (фото)

Новий електромобіль Leapmotor B10 надійшов у продаж. Компактний міський кросовер із великим запасом ходу коштує усього 13 600 доларів.

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Про це повідомляється на сайті CarNewsChina.

Електричний кросовер Leapmotor B10 наразі продається в Китаї, проте цьогоріч з’явиться і в Європі. Річ у тім, що співвласником бренду є концерн Stellantis і низка його моделей вже продаються в ЄС. Мало того, в українському представництві Stellantis озвучили плани продавати електромобілі Leapmotor у нас.

Запас електрокара сягає 600 км Фото: Stellantis

Новий Leapmotor B10 – 4,5-метровий електрокросовер С-класу зі стриманим дизайном. У нього плавні обводи кузова, тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі. Об’єм багажника становить 420-515 л у звичайному стані та 1415 л – зі складеними задніми кріслами.

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Усі Leapmotor B10 отримали цифровий щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін, а топова версія моделі вартістю $17 660 оснащена 18-дюймовими дисками, камерами кругового огляду, електроприводом сидінь, акустикою з 12 динаміками та системою напівавтономного руху.

Бюджетний кросовер багато оснащений Фото: Stellantis

Китайський електромобіль Leapmotor B10 пропонують у модифікаціях потужністю 177 та 218 к. с. На вибір пропонують літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї ємністю 56 і 67 кВт∙год: запас ходу становить 510 та 600 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% займає 20 хвилин.

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