Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Запас хода — более 1000 км: раскрыты подробности доступного электрокроссовера Mazda (фото)

Mazda EZ-60, Новая Mazda EZ-60, электромобиль Mazda, кроссовер Mazda, кроссовер Mazda
Фото: CarNewsChina | Mazda EZ-60 — 4,8-метровый электрический кроссовер

Новая Mazda EZ-60 дебютирует через неделю на автошоу в Пекине, однако характеристики недорогого электрокроссовера уже известны.

Related video

Подробности новинки раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электрический кроссовер Mazda EZ-60 — недорогая среднеразмерная модель с обтекаемым дизайном. У него длинный капот, тоненькие диодные фары и высокая оконная линия.

кроссовер Mazda EZ-60, Новая Mazda EZ-60, электромобиль Mazda, кроссовер Mazda, кроссовер Mazda Fullscreen
Электрокар станет более дешевой альтернативой Tesla Model Y
Фото: CarNewsChina

Электромобиль Mazda EZ-60 является совместной разработкой с Changan и будет выпускаться на предприятии китайского концерна. В его основе лежит Changan Deepal S07. По размерам авто занимает нишу между Mazda CX-60 и CX-90 и немного больше основного конкурента Tesla Model Y.

Важно
Первый электрокроссовер Suzuki за 35 000 евро выходит на рынок (фото)
Первый электрокроссовер Suzuki за 35 000 евро выходит на рынок (фото)

Габариты Mazda EZ-60:

  • длина — 4850 мм;
  • ширина — 1935 мм;
  • высота — 1620 мм;
  • колесная база — 2902 мм;
  • масса — 1992 кг.
Mazda EZ-60, Новая Mazda EZ-60, электромобиль Mazda, кроссовер Mazda, кроссовер Mazda Fullscreen
Модель будет продаваться в Европе как Mazda CX-6e
Фото: Mazda

Новая Mazda EZ-60 будет доступна в двух заднеприводных версиях. Базовый электромобиль оснащен 258-сильным мотором и батареями на 66,8 или 80 кВт∙ч. Родственный Changan Deepal S07 с такими установками имеет запас хода 520-628 км.

Также можно будет выбрать 238-сильный вариант с 1,5-литровым бензиновым генератором. Меньшая батарея на 31,7 кВт∙ч позволит проехать 160 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге превысит 1000 км.

Электрокроссовер планируют продавать в Европе под названием Mazda CX-6e, однако, скорее всего, предложат только в чисто электрическом исполнении.

Кстати, на европейский рынок уже вышла родственная модель — электрический седан Mazda 6e.

Также Фокус писал, что Mazda прекратит выпускать сразу четыре модели.