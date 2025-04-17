Запас хода — более 1000 км: раскрыты подробности доступного электрокроссовера Mazda (фото)

Новая Mazda EZ-60 дебютирует через неделю на автошоу в Пекине, однако характеристики недорогого электрокроссовера уже известны.

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Подробности новинки раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электрический кроссовер Mazda EZ-60 — недорогая среднеразмерная модель с обтекаемым дизайном. У него длинный капот, тоненькие диодные фары и высокая оконная линия.

Электрокар станет более дешевой альтернативой Tesla Model Y Фото: CarNewsChina

Электромобиль Mazda EZ-60 является совместной разработкой с Changan и будет выпускаться на предприятии китайского концерна. В его основе лежит Changan Deepal S07. По размерам авто занимает нишу между Mazda CX-60 и CX-90 и немного больше основного конкурента Tesla Model Y.

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Габариты Mazda EZ-60:

длина — 4850 мм;

ширина — 1935 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 2902 мм;

масса — 1992 кг.

Модель будет продаваться в Европе как Mazda CX-6e Фото: Mazda

Новая Mazda EZ-60 будет доступна в двух заднеприводных версиях. Базовый электромобиль оснащен 258-сильным мотором и батареями на 66,8 или 80 кВт∙ч. Родственный Changan Deepal S07 с такими установками имеет запас хода 520-628 км.

Также можно будет выбрать 238-сильный вариант с 1,5-литровым бензиновым генератором. Меньшая батарея на 31,7 кВт∙ч позволит проехать 160 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге превысит 1000 км.

Электрокроссовер планируют продавать в Европе под названием Mazda CX-6e, однако, скорее всего, предложат только в чисто электрическом исполнении.

Кстати, на европейский рынок уже вышла родственная модель — электрический седан Mazda 6e.

Также Фокус писал, что Mazda прекратит выпускать сразу четыре модели.