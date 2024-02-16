Темпераментный флагман: тест-драйв кроссовера Mazda CX-90

Новая Mazda CX-90 сменила модель CX-9 на вершине линейки японского бренда. Фокус узнал, чем кроссовер лучше предшественника и определил, можно ли считать модель премиальной.

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Это самая большая и самая дорогая Mazda за всю историю японской марки. У нее мощная рядная шестерка под капотом, роскошный салон и богатое оснащение, что позволяет соперничать с премиальными моделями. На тесте Фокуса – новая Mazda CX-90.

Mazda CX-90 смотрится солиднее, чем другие модели марки Фото: Тарас Брязгунов

Солидный и сдержанный – дизайн Mazda CX-90

Кроссовер Mazda CX-90 стал второй (после CX-60) моделью в премиальном семействе японской марки. Обе модели построены на новейшей заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Автомобиль пришел на смену Mazda CX-9, но несколько крупнее предшественника.

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Размеры Mazda CX-90 2024:

длина – 5120 мм;

ширина – 1994 мм;

высота – 1745 мм;

колесная база – 3120 мм.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

CX-90 сохраняет характерный черты стиля Mazda, но выглядит серьезнее и солиднее, как и подобает флагману. В частности, фирменная решетка радиатора здесь гораздо шире. Компактные фары дополнены тоненькими ходовыми огнями.

Длинный капот и короткий передний свес выдают заднеприводную компоновку Mazda CX-90. Высокая оконная линия и большой угол наклона задних стоек прибавляют профилю стремительности, а 21-дюймовые диски и хромированный декор на порогах бамперах и оконных рамках делают авто стремительнее на вид. Заднее стекло прикрыто спойлером, а продолговатые фонари визуально расширяют "корму".

Премиум по-японски – салон Mazda CX-90

Интерьер Mazda CX-9 был очень неплох, но у ее преемника отделка заметно лучше – сразу видно, что японский производитель нацелился на премиум-класс.

В отделке салона использована кожа Nappa с контрастной прострочкой Фото: Тарас Брязгунов

Салон Mazda CX-90 обшит дорогой кожей Nappa с контрастной прострочкой. Разбавляют ее многочисленные серебристые вставки, хотя центральной консоль все же отделана пластиком "под алюминий".

Передняя часть салона практически полностью идентична младшей Mazda CX-60. У CX-90 такие же передняя панель, руль с наплывами на ободе и рычаг КПП с несколько непривычным алгоритмом переключения.

Виртуальная панель приборов настраиваемая – можно изменить ее вид и вывести на экран нужную информацию. К тому же, ее цвет меняется, в зависимости от выбранного режима езды – например, в Sport становится красным. Информация проецируется на лобовое стекло.

Mazda CX-90 получила виртуальную панель приборов Фото: Тарас Брязгунов Графику дисплея можно менять Фото: Тарас Брязгунов

12,3-дюймовый тачскрин разместили высоко, что позволяет меньше отводить глаза от дороги. Для навигации в мультимедийной системе предусмотрены кнопки и круглый джойстик. Меню привычное для Mazda – простое и понятное. Естественно, предусмотрены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Переключателей климат-контроля довольно много и они мелковаты. А от блок аудио вынесен на центральную консоль, что типично для Mazda.

В Mazda CX-90 2024 подстаканники и разъемы USB-C предусмотрены на всех трех рядах сидений, а вот отделений для мелкой поклажи хотелось бы больше – модель все же семейная. Есть ниша для смартфона с беспроводной зарядкой и довольно вместительный перчаточный ящик, а вот бокс в подлокотнике слишком уж мелкий. К тому же, там находятся порты USB-C, поэтому если телефон не поддерживает беспроводную зарядку, то его приходится либо прятать в боксе, либо же тянуть провод по центральной консоли.

Перчаточный ящик Mazda CX-90 довольно большой Для навигации в меню мультимедиа предусмотрен джойстик Бокс в подлокотнике слишком маленький На задних окнах предусмотрены выдвижные шторки У пассажиров второго ряда есть подогрев и отдельная зона климата На третьем ряду предусмотрены подстаканники и USB-порты В багажнике есть полноценная розетка

Большой и просторный

За рулем быстро нахожу удобную позицию, ведь электроприводом оснащены не только сиденья, но и рулевая колонка. Диапазон регулировок достаточно широкий, и можно высоко поднять кресло для лучшей обзорности. Да, габариты Mazda CX-90 немалые и к ее ширине и длинному капоту нужно привыкать, но большие зеркала и камеры по кругу облегчают жизнь водителю.

Передние кресла удобные, да и боковая поддержка у них неплохая. Помимо электропривода, они получили подогрев и вентиляцию, обогревается и руль.

Передние сиденья получили электропривод, подогрев и вентиляцию Фото: Тарас Брязгунов Задние сидеья оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинки Фото: Тарас Брязгунов

Пересядем на второй ряд: у конкретно этой Mazda CX-90 он трехместный, но можно выбрать и два отдельных сиденья. В любом случае, предусмотрены горизонтальная регулировка и изменяемый угол наклона спинки.

Места здесь в избытке, причем особенно щедрым является пространство для ног – оно гораздо большее, чем у младшей Mazda CX-60. Запас над головой достаточный, даже несмотря на то, что кресла расположены заметно выше, чем первый ряд.

К услугам задних пассажиров – и отдельная зона климата, и подогрев, и подлокотник с подстаканниками, а еще в окнах установлены выдвижные шторки.

Третий ряд больше подойдет детям Фото: Тарас Брязгунов

А вот третий ряд в Mazda CX-90 все же не самый просторный в классе и рассчитан преимущественно на детей или невысоких взрослых. Зато забраться на "галерку" несложно, ведь нажатием кнопки можно отодвинуть сиденья второго ряда.

К тому же, кресла очень легко складываются, что позволяет увеличить объем багажника с 257 до 608 л. Если же сложить еще и второй ряд, то получится 2025-литровый отсек с ровным полом, в котором можно перевозить 2,5-метровые грузы.

Естественно, дверь багажника получила электропривод с сенсором открытия. Также стоит отметить наличие полноценной розетки.

Со всеми сиденьями на месте остается 257-литровый багажник В пятиместной конфигурации объем багажика составляет 608 л Со сложенными задними сиденьями можно перевозить 2,5-метровые грузы Под полом предусмотрена ниша для мелочи Сабвуфер и запасное колесо Mazda CX-90

Дорого-богато – комплектация Mazda CX-90

Новая Mazda CX-90 в Украине доступна только в топовых версиях Premium-Line и Premium-Sport, отличающихся между собой только количеством мест и вариантами отделки.

Поэтому комплектация небедная – бесключевой доступ, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, электропакет, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, парктроник, аудиосистема Bose.

Конечно же, оснащение включает широкий набор электронных "помощников" — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков, контроль усталости водителя.

Диодные фары дополнены тоненькими ходовыми огнями Фото: Тарас Брязгунов Надписи Inline 6 на боковинах указывают на рядный шестицилиндровый мотор Фото: Тарас Брязгунов

Резвый гигант

Надписи на Inline 6 ("рядная шестерка") на боковинах подчеркивают, что под капотом установлен 3,3-литровый шестицилиндровый турбомотор. В Mazda CX-90 он ощутимо мощнее, чем в младшей СХ-60 – развивает 345 л. с. против 284.

Двигатель довольно быстро раскручивается и радует хорошей тягой в среднем диапазоне оборотов, ведь щедрый крутящий момент в 500 Н∙м достигается при 2000-4500 об/мин.

Лучше всего турбошестерка проявляет себя после 3000 оборотов: ощущается мощный подхват под аккомпанемент сочного и довольно громкого звука мотора.

3,3-литровая рядная турбошестерка тяговитая и сочно звучит Фото: Тарас Брязгунов

Большой двухтонный кроссовер Mazda демонстрирует довольно бодрую динамику – особенно, если выбрать режим Sport. Спринт до 100 км/ч занимает 6,9 с и уверенный разгон продолжается и дальше. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Но еще больше удивляет, что большой и мощный кроссовер не такой уж и "прожорливый". Паспортный расход топлива составляет 11,6 л/100 км в городском цикле и 7,2 л/100 км – в загородном. У нас получилось 12,5 л на 100 км в городе и 8,5 л на 100 км – на трассе. Даже в заторах можно уложиться в 14 л/100 км.

Столь малый "аппетит" — заслуга 48-вольтной "мягкой" гибридной установки. Она позволяет глушить мотор не только при остановках, но и при езде накатом.

Кроссовер разгоняется до сотни за 6,9 с Фото: Тарас Брязгунов

Именно гибридная установка повлияла на выбор КПП. Кроссовер Mazda CX-90 оснащен нетипичным 8-ступенчатым автоматом с многодисковым сцеплением вместо гидротрансформатора. На практике это означает быстрые переключения, хотя порой при переходе с первой на вторую передачу ощущается толчок.

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Управляемость Mazda CX-90

Новая Mazda CX-90 2024 не создана для бездорожья, но следует отметить приличный (205 мм) клиренс и отдельный внедорожный режим. На грунтовке кроссовер неплохо себя чувствует.

Хотя, конечно, стихия модели – это асфальт, причем лучше всего ей подходят прямые скоростные автомагистрали. Кроссовер Mazda CX-90 на трассе демонстрирует хорошую курсовую устойчивость, а в салоне тихо благодаря хорошей шумоизоляции и двойным стеклам спереди – аэродинамические шумы и шины становятся слышны после 130 км/ч.

При спокойной езде по городу расход топлива составляет 12,5 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Подвеска CX-90 энергоемкая и справляется с большинством выбоин. Езду не назовешь слишком мягкой (отчасти это обусловлено 21-дюймовыми дисками) — она весьма упругая и серьезные неровности все же ощутимы. Но зато такие настройки способствуют относительно небольшим (по меркам авто такого класса) кренам в поворотах.

А еще новая Mazda CX-90 порадует интересной управляемостью. Конечно, физику не обмануть и огромный кроссовер не станет спорткаром, но благодаря заднеприводной компоновке он послушно маневрирует и недостаточная поворачиваемость не дает о себе знать. Руль не острый, но приятно наполнен тяжестью и вполне информативный.

Цена Mazda CX-90

Новая Mazda CX-90 в Украине стоит от 2 498 400 гривен за хорошо оснащенную версию Premium-Line и от 2 556 000 – за шестиместный вариант Premium-Sport. Это, конечно, немало, однако аналогичные модели премиум-брендов заметно дороже. Впрочем, следует отметить, что в других странах есть и более доступные версии CX-90 с не столь богатой комплектацией.

Mazda CX-90 интересна в управлении, но ее подвеска весьма упругая Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Mazda CX-90 – семейный кроссовер для активных водителей. Он не просто доставит из точки А в точку Б, но и подарит удовольствие от вождения. У него мощный двигатель и хорошо настроенное шасси. Качественная внутренняя отделка и богатое оснащение позволяют причислить модель к премиум-сегменту, но при этом она ощутимо дешевле аналогов от премиальных брендов.

Плюсы Mazda CX-90:

мощный и тяговитый двигатель;

богатая комплектация;

просторный второй ряд сидений.

Минусы Mazda CX-90:

мало отделений для мелкой поклажи в салоне;

в Украине нет начальных версий модели.

Технические характеристики Mazda CX-90 2024:

Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R6 Объем двигателя 3283 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 345/5000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 500/2000-4500 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива, город-трасса 11,6-7,2 л/100 км Макс. скорость, км/ч 210 Разгон 0–100 км/ч, с 6,9 Объем топливного бака, л 74

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