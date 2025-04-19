Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda показали до презентации (фото)

Опубликовано изображение Mazda CX-3 второго поколения. Компактный кроссовер впервые получит гибридные и электрические модификации.

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О новом кроссовере Mazda CX-3 рассказало японское издание Best Car.

О том, что Mazda работает над новой генерацией CX-3, стало известно совсем недавно. Также уже опубликовали официальные тизеры авто и на основе них создали изображения модели.

Кроссовер дебютирует в 2027 году Фото: BestCarWeb

Новая Mazda CX-3 сохранит знакомый дизайн с высокой оконной линией, однако станет более обтекаемой. Фирменная решетка радиатора Mazda в виде улыбки сочетается с новыми тоненькими фарами.

Салон Mazda CX-3 не показали, однако отмечается, что комплектацию кроссовера расширят, а также добавят новые системы безопасности. Несмотря на это CX-3 останется самым дешевым кроссовером Mazda.

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Кроссовер Mazda CX-3 получит бензиновые двигатели нового поколения SkyActiv-Z с улучшенной термической эффективностью и увеличенным КПД. Их дополнят "мягкой" гибридной установкой, которая позволит соответствовать экологическим нормам Евро-7.

Модель получит гибридные и электрические модификации Фото: BestCarWeb

Кроме того, в линейке Mazda CX-3 впервые появятся электромобиль и нестандартный плагин-гибрид с бензиновым роторно-поршневым мотор-генератором (как у Mazda MX-30).

Также стало известно, что кроссовер Mazda CX-3 продолжат выпускать на предприятии в Таиланде.

Между прочим, недавно в сети показали и старший кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения.

Также Фокус писал о недорогом электрокроссовере Mazda с запасом хода до 1000 км.