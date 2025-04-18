Во внедорожном стиле: тест-драйв нового Nissan X-Trail N-Trek
Кроссовер Nissan X-Trail прошел обновление и получил версию повышенной проходимости N-Trek. Фокус узнал, чем она отличается от стандартной модели, а также проверил ее на бездорожье.
В последнее время на авторынке приобретает популярность новый интересный тренд — создание внедорожных версий кроссоверов. Им улучшают проходимость, не жертвуя комфортом и практичностью. Именно такой вариант N-Trek получил обновленный Nissan X-Trail.
Как изменился дизайн Nissan X-Trail N-Trek
Новый Nissan X-Trail не претерпел кардинальных изменений и сохраняет рубленый дизайн с высоким капотом. Знакомая V-образная решетка радиатора сочетается с двухуровневыми светодиодными фарами.
Чтобы отличить кроссовер Nissan X-Trail N-Trek от стандартной модели, стоит присмотреться. Первое, что бросается в глаза, — более агрессивный передний бампер. Вариант повышенной проходимости также получил особые 18-дюймовые диски. Кроме того, практически отсутствует хромированный декор, а зеркала заднего вида и рейлинги для багажника на крыше покрасили в черный цвет.
Размеры Nissan X-Trail N-Trek:
- длина — 4681 мм;
- ширина — 1840 мм;
- высота — 1730 мм;
- колесная база — 2706 мм.
Что нового в салоне Nissan X-Trail N-Trek
Заглянем внутрь. Главное изменение Nissan X-Trail N-Trek — отделка водостойким материалом. Он не такой приятный на ощупь, как кожа в топовых версиях модели, однако более выносливый. Кроме того, на полу появились резиновые коврики.
Общая компоновка интерьера Nissan X-Trail остается знакомой. Кроссовер сохранил скошенный снизу руль, компактный джойстик КПП и цифровую панель приборов с возможностью настройки и изменения графики.
Знакомой является и мультимедийная система Nissan с 12,3-дюймовым дисплеем. Она не подтормаживает, а ее меню несложное. Конечно же, есть Android Auto и Apple CarPlay.
Приятно, что сохранены физические переключатели аудио и климата, хотя некоторые из них мелковаты. Также стоит отметить, что в X-Trail наряду с разъемом USB-C остался порт USB-A в то время, когда все больше автопроизводителей отказываются от него.
Центральная консоль Nissan X-Trail двухуровневая, то есть снизу есть ниша для небольшой сумки. Также у кроссовера глубокий бокс в подлокотнике и средних размеров бардачок.
Просторный и вместительный
Посадка за рулем в Nissan X-Trail N-Trek традиционно довольно высокая. Благодаря тоненьким стойкам крыши и большим зеркалам обзорность хорошая, да и камеры по кругу установлены.
Сиденья Nissan X-Trail N-Trek отличаются лишь отделкой. Как и в других версиях модели, они комфортабельные и неплохо удерживают спину. Предусмотрен электропривод с памятью настроек и подогрев, обогревается и руль.
Доступ на второй ряд облегчают двери, которые открываются на прямой угол. Места здесь более чем достаточно даже для высоких пассажиров. К тому же, кресла имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинок.
Для задних пассажиров есть отдельные настройки климата (он трехзонный), подогрев и USB-порты. Центральную секцию спинки можно сложить и превратить в подлокотник с подстаканниками.
Третий ряд больше рассчитан на детей, хотя и взрослые небольшого роста смогут путешествовать здесь на небольшие расстояния. Из атрибутов комфорта здесь лишь подстаканники. Стоит отметить, что новый Nissan X-Trail N-Trek доступен и в пятиместном исполнении.
В семиместной конфигурации остается 177-литровый багажник. С двумя рядами кресел его объем возрастает до 485 л, а с одним — до 1298 л.
Под полом нет запаски — только комплект для ремонта шин. Дверь багажника имеет электропривод.Важно
Комплектация Nissan X-Trail N-Trek
Новый Nissan X-Trail N-Trek — "средняя" версия модели. Кроссовер оснащен бесключевым доступом, электропакетом, раздельным климат-контролем, подогревами, навигацией, датчиками дождя и света.
Как и все Nissan X-Trail 2025, кроссовер получил 7 подушек безопасности, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков, контроля "слепых" зон и усталости водителя.
Почти электрокар
Новый Nissan X-Trail N-Trek доступен только в гибридном исполнении e-Power. Это почти электромобиль, ведь его 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель на 163 л. с. не вращает колеса, а является генератором.
Главную роль играют два электромотора (по одному на ось), которые в целом развивают 213 л. с. и 525 Н∙м. На недостаток тяги или эластичности жаловаться не придется, да и на бездорожье большой крутящий момент полезен.
К тому же, динамика Nissan X-Trail e-Power неплохая, особенно в спортивном режиме. Разгон до 100 км/ч занимает 7,2 с да и обгоны грузовиков на трассе даются легко.
Если же выбрать режим Eco, то гибрид Nissan не такой быстрый, зато приятно удивит экономичностью. Паспортный расход топлива составляет 6,2-6,4 л/100 км в смешанном цикле, однако во время теста при аккуратной езде нам удалось добиться даже 5,2-6 л на 100 км в городе. Кроссовер может передвигаться и в чисто электрическом режиме, но на небольшие расстояния.
Также стоит отметить тишину работы силовой установки. Конечно же, электромоторы не слышно, однако и бензиновый двигатель не слишком громкий, ведь в режиме генератора работает на стабильных оборотах.
Полный привод и тяговитая гибридная установка позволяют уверенно чувствовать себя на несложном бездорожье — грунтовке или неглубоком песке. Для этого есть специальный внедорожный режим. Клиренс Nissan X-Trail N-Trek не изменился и составляет 198 мм, чего в целом достаточно в большинстве случаев.
Энергоемкая подвеска кроссовера хорошо отрабатывает как на бездорожье, так и на асфальте. Езда довольно комфортная, тем более, что в версии N-Trek установлены 18-дюймовые шины с более высоким профилем, чем у 19-дюймовой резины в более дорогих вариантах модели. Вместе с тем, крены кузова у высокого авто не слишком выражены.
Руль Nissan X-Trail N-Trek легкий и обратной связи у него не очень много. Тормозная система с функцией рекуперации хорошо настроена, а также дополнена режимом e-Pedal, который позволяет серьезно замедляться, если отпустить газ.
Днищу Nissan X-Trail не помешало бы чуть больше шумоизоляции (ухабы поглощаются плавно, однако не всегда тихо), хотя в целом кроссовер довольно тихий до 110-120 км/ч.
Цена Nissan X-Trail N-Trek
Новый Nissan X-Trail N-Trek в Украине стоит от 1 750 550 гривен за пятиместную переднеприводную модель. Семиместный вариант с полным приводом стоит 2 028 530 гривен. Это не самая дешевая модель в классе, однако повышенная цена объясняется наличием гибридной установки. Если же сравнивать со стандартным X-Trail в похожей комплектации, то разница составляет примерно 1000 долларов.
Вердикт Фокусу
Новый Nissan X-Trail N-Trek, конечно, не является королем бездорожья, как Patrol или Navara, однако не боится съезжать с асфальта. К тому же, кроссовер сохраняет все преимущества X-Trail — вместительный салон, экономичную гибридную установку и неплохое оснащение.
Плюсы Nissan X-Trail N-Trek:
- просторные салон и багажник;
- богатое оснащение;
- экономичная гибридная установка.
Минусы Nissan X-Trail N-Trek:
- высокая цена из-за гибридной установки;
- не очень много отличий от стандартного X-Trail.
Технические характеристики Nissan X-Trail N-Trek
|Тип основного двигателя
|электрический (2 шт.)
|Мощность двигателя, л. с.
|213
|Крутящий момент, Нм
|525
|Тип мотор-генератора
|бензиновый
|Объем двигателя
|1497
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Мощность двигателя, л. с.
|163
|Коробка передач
|1-ступенчатый редуктор
|Привод
|полный
|Расход топлива, комбинированный
|6,2-6,4
|Макс. скорость, км/ч
|180
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7,2
|Объем бака, л
|55