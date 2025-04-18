Во внедорожном стиле: тест-драйв нового Nissan X-Trail N-Trek

Кроссовер Nissan X-Trail прошел обновление и получил версию повышенной проходимости N-Trek. Фокус узнал, чем она отличается от стандартной модели, а также проверил ее на бездорожье.

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В последнее время на авторынке приобретает популярность новый интересный тренд — создание внедорожных версий кроссоверов. Им улучшают проходимость, не жертвуя комфортом и практичностью. Именно такой вариант N-Trek получил обновленный Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail N-Trek неплохо чувствует себя на несложном бездорожье Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн Nissan X-Trail N-Trek

Новый Nissan X-Trail не претерпел кардинальных изменений и сохраняет рубленый дизайн с высоким капотом. Знакомая V-образная решетка радиатора сочетается с двухуровневыми светодиодными фарами.

Чтобы отличить кроссовер Nissan X-Trail N-Trek от стандартной модели, стоит присмотреться. Первое, что бросается в глаза, — более агрессивный передний бампер. Вариант повышенной проходимости также получил особые 18-дюймовые диски. Кроме того, практически отсутствует хромированный декор, а зеркала заднего вида и рейлинги для багажника на крыше покрасили в черный цвет.

С кузова Nissan X-Trail N-Trek исчез хромированный декор Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Nissan X-Trail N-Trek:

длина — 4681 мм;

ширина — 1840 мм;

высота — 1730 мм;

колесная база — 2706 мм.

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Что нового в салоне Nissan X-Trail N-Trek

Заглянем внутрь. Главное изменение Nissan X-Trail N-Trek — отделка водостойким материалом. Он не такой приятный на ощупь, как кожа в топовых версиях модели, однако более выносливый. Кроме того, на полу появились резиновые коврики.

Салон отделали водостойкими материалами Фото: Тарас Брязгунов

Общая компоновка интерьера Nissan X-Trail остается знакомой. Кроссовер сохранил скошенный снизу руль, компактный джойстик КПП и цифровую панель приборов с возможностью настройки и изменения графики.

Знакомой является и мультимедийная система Nissan с 12,3-дюймовым дисплеем. Она не подтормаживает, а ее меню несложное. Конечно же, есть Android Auto и Apple CarPlay.

Приятно, что сохранены физические переключатели аудио и климата, хотя некоторые из них мелковаты. Также стоит отметить, что в X-Trail наряду с разъемом USB-C остался порт USB-A в то время, когда все больше автопроизводителей отказываются от него.

Дизайн и конфигурацию цифровой панели приборов можно менять Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Центральная консоль Nissan X-Trail двухуровневая, то есть снизу есть ниша для небольшой сумки. Также у кроссовера глубокий бокс в подлокотнике и средних размеров бардачок.

Просторный и вместительный

Посадка за рулем в Nissan X-Trail N-Trek традиционно довольно высокая. Благодаря тоненьким стойкам крыши и большим зеркалам обзорность хорошая, да и камеры по кругу установлены.

Передние кресла оснащены электроприводом с памятью настроек Фото: Тарас Брязгунов Кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку и переменный угол наклона спинки Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья Nissan X-Trail N-Trek отличаются лишь отделкой. Как и в других версиях модели, они комфортабельные и неплохо удерживают спину. Предусмотрен электропривод с памятью настроек и подогрев, обогревается и руль.

Доступ на второй ряд облегчают двери, которые открываются на прямой угол. Места здесь более чем достаточно даже для высоких пассажиров. К тому же, кресла имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинок.

Третий ряд больше подойдет детям, хотя и взрослые небольшого роста здесь поместятся Фото: Тарас Брязгунов

Для задних пассажиров есть отдельные настройки климата (он трехзонный), подогрев и USB-порты. Центральную секцию спинки можно сложить и превратить в подлокотник с подстаканниками.

Третий ряд больше рассчитан на детей, хотя и взрослые небольшого роста смогут путешествовать здесь на небольшие расстояния. Из атрибутов комфорта здесь лишь подстаканники. Стоит отметить, что новый Nissan X-Trail N-Trek доступен и в пятиместном исполнении.

С тремя рядами кресел остается 177-литровый багажник Фото: Тарас Брязгунов Со сложенным третьим рядом объем багажника возрастает до 485 л Фото: Тарас Брязгунов В двухместной конфигурации образуется 1298-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом есть небольшие ниши для мелких вещей Фото: Тарас Брязгунов

В семиместной конфигурации остается 177-литровый багажник. С двумя рядами кресел его объем возрастает до 485 л, а с одним — до 1298 л.

Под полом нет запаски — только комплект для ремонта шин. Дверь багажника имеет электропривод.

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Комплектация Nissan X-Trail N-Trek

Новый Nissan X-Trail N-Trek — "средняя" версия модели. Кроссовер оснащен бесключевым доступом, электропакетом, раздельным климат-контролем, подогревами, навигацией, датчиками дождя и света.

Центральная консоль Nissan X-Trail является двухуровневой Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кроссовера имеет средние размеры Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике довольно глубокий Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть подогрев и отдельная зона климата Центральная секция спинки заднего дивана превращается в подлокотник Фото: Тарас Брязгунов Подстаканники есть и на третьем ряду сидений Фото: Тарас Брязгунов

Как и все Nissan X-Trail 2025, кроссовер получил 7 подушек безопасности, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

Почти электрокар

Новый Nissan X-Trail N-Trek доступен только в гибридном исполнении e-Power. Это почти электромобиль, ведь его 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель на 163 л. с. не вращает колеса, а является генератором.

Nissan X-Trail N-Trek предлагают только в гибридном исполнении e-Power Фото: Тарас Брязгунов

Главную роль играют два электромотора (по одному на ось), которые в целом развивают 213 л. с. и 525 Н∙м. На недостаток тяги или эластичности жаловаться не придется, да и на бездорожье большой крутящий момент полезен.

К тому же, динамика Nissan X-Trail e-Power неплохая, особенно в спортивном режиме. Разгон до 100 км/ч занимает 7,2 с да и обгоны грузовиков на трассе даются легко.

Если же выбрать режим Eco, то гибрид Nissan не такой быстрый, зато приятно удивит экономичностью. Паспортный расход топлива составляет 6,2-6,4 л/100 км в смешанном цикле, однако во время теста при аккуратной езде нам удалось добиться даже 5,2-6 л на 100 км в городе. Кроссовер может передвигаться и в чисто электрическом режиме, но на небольшие расстояния.

При аккуратной езде можно добиться расхода 5,2-6 л/100 км в городе Фото: Тарас Брязгунов

Также стоит отметить тишину работы силовой установки. Конечно же, электромоторы не слышно, однако и бензиновый двигатель не слишком громкий, ведь в режиме генератора работает на стабильных оборотах.

Полный привод и тяговитая гибридная установка позволяют уверенно чувствовать себя на несложном бездорожье — грунтовке или неглубоком песке. Для этого есть специальный внедорожный режим. Клиренс Nissan X-Trail N-Trek не изменился и составляет 198 мм, чего в целом достаточно в большинстве случаев.

213-сильный кроссовер демонстрирует неплохую динамику Фото: Тарас Брязгунов

Энергоемкая подвеска кроссовера хорошо отрабатывает как на бездорожье, так и на асфальте. Езда довольно комфортная, тем более, что в версии N-Trek установлены 18-дюймовые шины с более высоким профилем, чем у 19-дюймовой резины в более дорогих вариантах модели. Вместе с тем, крены кузова у высокого авто не слишком выражены.

Руль Nissan X-Trail N-Trek легкий и обратной связи у него не очень много. Тормозная система с функцией рекуперации хорошо настроена, а также дополнена режимом e-Pedal, который позволяет серьезно замедляться, если отпустить газ.

Nissan X-Trail N-Trek комфортнее более дорогих версий модели с 19-дюймовыми колесами Фото: Тарас Брязгунов

Днищу Nissan X-Trail не помешало бы чуть больше шумоизоляции (ухабы поглощаются плавно, однако не всегда тихо), хотя в целом кроссовер довольно тихий до 110-120 км/ч.

Цена Nissan X-Trail N-Trek

Новый Nissan X-Trail N-Trek в Украине стоит от 1 750 550 гривен за пятиместную переднеприводную модель. Семиместный вариант с полным приводом стоит 2 028 530 гривен. Это не самая дешевая модель в классе, однако повышенная цена объясняется наличием гибридной установки. Если же сравнивать со стандартным X-Trail в похожей комплектации, то разница составляет примерно 1000 долларов.

Легче всего различить Nissan X-Trail N-Trek по дизайну переднего бампера Фото: Тарас Брязгунов Кроссовер получил особые 18-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новый Nissan X-Trail N-Trek, конечно, не является королем бездорожья, как Patrol или Navara, однако не боится съезжать с асфальта. К тому же, кроссовер сохраняет все преимущества X-Trail — вместительный салон, экономичную гибридную установку и неплохое оснащение.

Плюсы Nissan X-Trail N-Trek:

просторные салон и багажник;

богатое оснащение;

экономичная гибридная установка.

Минусы Nissan X-Trail N-Trek:

высокая цена из-за гибридной установки;

не очень много отличий от стандартного X-Trail.

Технические характеристики Nissan X-Trail N-Trek

Тип основного двигателя электрический (2 шт.) Мощность двигателя, л. с. 213 Крутящий момент, Нм 525 Тип мотор-генератора бензиновый Объем двигателя 1497 Количество и расположение цилиндров R3 Мощность двигателя, л. с. 163 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод полный Расход топлива, комбинированный 6,2-6,4 Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 7,2 Объем бака, л 55

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