У позашляховому стилі: тест-драйв нового Nissan X-Trail N-Trek

Кросовер Nissan X-Trail пройшов оновлення та отримав версію підвищеної прохідності N-Trek. Фокус дізнався, чим вона відрізняється від стандартної моделі, а також перевірив її на бездоріжжі.

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Останнім часом на авторинку набуває популярності новий цікавий тренд — створення позашляхових версій кросоверів. Їм покращують прохідність, не жертвуючи комфортом та практичністю. Саме такий варіант N-Trek отримав оновлений Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail N-Trek непогано почувається на нескладному бездоріжжі Фото: Тарас Брязгунов

Як змінився дизайн Nissan X-Trail N-Trek

Новий Nissan X-Trail не зазнав кардинальних змін і зберігає рубаний дизайн із високим капотом. Знайома V-подібна решітка радіатора поєднується із дворівневими світлодіодними фарами.

Аби відрізнити кросовер Nissan X-Trail N-Trek від стандартної моделі, варто придивитися. Перше, що впадає в очі, — агресивніший передній бампер. Варіант підвищеної прохідності також отримав особливі 18-дюймові диски. Крім того, практично відсутній хромований декор, а дзеркала заднього виду і рейлінги для багажника на даху пофарбували в чорний колір.

З кузова Nissan X-Trail N-Trek зник хромований декор Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Nissan X-Trail N-Trek:

довжина – 4681 мм;

ширина – 1840 мм;

висота – 1730 мм;

колісна база – 2706 мм.

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Що нового в салоні Nissan X-Trail N-Trek

Заглянемо всередину. Головна зміна Nissan X-Trail N-Trek – оздоблення водостійкими матеріалом. Він не такий приємний на дотик, як шкіра в топових версіях моделі, проте витриваліший. Крім того, на підлозі з’явилися гумові килимки.

Салон оздобили водостійкими матеріалами Фото: Тарас Брязгунов

Загальне компонування інтер’єру Nissan X-Trail залишається знайомим. Кросовер зберіг скошене знизу кермо, компактний джойстик КПП та цифрову панель приладів з можливістю налаштування та зміни графіки.

Знайомою є і мультимедійна система Nissan з 12,3-дюймовим дисплеєм. Вона не підгальмовує, а її меню нескладне. Звісно ж, є Android Auto та Apple CarPlay.

Приємно, що збережені фізичні перемикачі аудіо та клімату, хоча деякі з них дрібнуваті. Також варто відзначити, що в X-Trail поряд із роз’ємом USB-C залишився порт USB-A у той час, коли все більше автовиробників відмовляються від нього.

Дизайн і конфігурацію цифрової панелі приладів можна змінювати Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Центральна консоль Nissan X-Trail дворівнева, тобто знизу є ніша для невеликої сумки. Також в кросовера глибокий бокс у підлокітнику і середніх розмірів бардачок.

Просторий і місткий

Посадка за кермом в Nissan X-Trail N-Trek традиційно доволі висока. Завдяки тоненьким стійкам даху та великим дзеркалам оглядовість хороша, та й камери по колу встановлені.

Передні крісла оснащені електроприводом із пам'яттю налаштувань Фото: Тарас Брязгунов Крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки Фото: Тарас Брязгунов

Сидіння Nissan X-Trail N-Trek відрізняються лише оздобленням. Як і в інших версіях моделі, вони комфортабельні та непогано утримують спину. Передбачено електропривід із пам’яттю налаштувань та підігрів, обігрівається і кермо.

Доступ на другий ряд полегшують двері, які відкриваються на прямий кут. Місця тут більш ніж достатньо навіть для високих пасажирів. До того ж, крісла мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинок.

Третій ряд більше підійде дітям, хоча і дорослі невеликого зросту тут помістяться Фото: Тарас Брязгунов

Для задніх пасажирів є окремі налаштування клімату (він трьохзонний), підігрів та USB-порти. Центральну секцію спинки можна скласти та перетворити на підлокітник із підсклянниками.

Третій ряд більше розрахований на дітей, хоча і дорослі невеликого зросту зможуть подорожувати тут на невеликі відстані. Із атрибутів комфорту тут лише підсклянники. Варто відзначити, що новий Nissan X-Trail N-Trek доступний і у п’ятимісному виконанні.

Із трьома рядами крісел залишається 177-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов Зі складеним третім рядом об'єм багажника зростає до 485 л Фото: Тарас Брязгунов У двомісній конфігурації утворюється 1298-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є невеликі ніші для дрібних речей Фото: Тарас Брязгунов

У семимісній конфігурації залишається 177-літровий багажник. З двома рядами крісел його об’єм зростає до 485 л, а з одним – до 1298 л.

Під підлогою немає запаски – лише комплект для ремонту шин. Двері багажника мають електропривід.

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Комплектація Nissan X-Trail N-Trek

Новий Nissan X-Trail N-Trek – "середня" версія моделі. Кросовер оснащений безключовим доступом, електропакетом, роздільним клімат-контролем, підігрівами, навігацією, датчиками дощу та світла.

Центральна консоль Nissan X-Trail є дворівневою Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кросовера має середні розміри Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику доволі глибокий Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрів та окрема зона клімату Центральна секція спинки заднього дивану перетворюється на підлокітник Фото: Тарас Брязгунов Підсклянники є і на третьому ряді сидінь Фото: Тарас Брязгунов

Як і всі Nissan X-Trail 2025, кросовер отримав 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, контролю "сліпих" зон та втоми водія.

Майже електрокар

Новий Nissan X-Trail N-Trek доступний лише в гібридному виконанні e-Power. Це майже електромобіль, адже його 1,5-літровий бензиновий турбодвигун на 163 к. с. не обертає колеса, а є генератором.

Nissan X-Trail N-Trek пропонують лише у гібридному виконанні e-Power Фото: Тарас Брязгунов

Головну роль відіграють два електромотори (по одному на вісь), які загально розвивають 213 к. с. та 525 Н∙м. На брак тяги чи еластичності скаржитися не доведеться, та й на бездоріжжі великий крутний момент корисний.

До того ж, динаміка Nissan X-Trail e-Power непогана, особливо в спортивному режимі. Розгін до 100 км/год займає 7,2 с та й обгони вантажівок на трасі даються легко.

Якщо ж обрати режим Eco, то гібрид Nissan не такий швидкий, зате приємно здивує економічністю. Паспортна витрата пального становить 6,2-6,4 л/100 км у змішаному циклі, проте під час тесту за акуратної їзди нам вдалося добитися навіть 5,2-6 л на 100 км у місті. Кросовер може пересуватися і в чисто електричному режимі, але на невеликі відстані.

За акуратної їзди можна добитися витрати 5,2-6 л/100 км у місті Фото: Тарас Брязгунов

Також варто відзначити тишину роботи силової установки. Звісно ж, електромотори не чутно, проте і бензиновий двигун не надто гучний, адже в режимі генератора працює на стабільних обертах.

Повний привід та тяговита гібридна установка дозволяють впевнено почуватися на нескладному бездоріжжі – ґрунтовці чи неглибокому піску. Для цього є спеціальний позашляховий режим. Кліренс Nissan X-Trail N-Trek не змінився і становить 198 мм, чого загалом достатньо в більшості випадків.

213-сильний кросовер демонструє непогану динаміку Фото: Тарас Брязгунов

Енергоємна підвіска кросовера добре відпрацьовує як на бездоріжжі, так і на асфальті. Їзда доволі комфортна, тим більше, що у версії N-Trek встановлені 18-дюймові шини із вищим профілем, аніж у 19-дюймової гуми в дорожчих варіантах моделі. Разом із тим, крени кузова у високого авто не надто виражені.

Кермо Nissan X-Trail N-Trek легке і зворотного зв’язку в нього не дуже багато. Гальмівна система з функцією рекуперації добре налаштована, а також доповнена режимом e-Pedal, який дозволяє серйозно сповільнюватися, якщо відпустити газ.

Nissan X-Trail N-Trek комфортніший за дорожчі версії моделі з 19-дюймовими колесами Фото: Тарас Брязгунов

Днищу Nissan X-Trail не завадило б трохи більше шумоізоляції (вибоїни поглинаються плавно, проте не завжди тихо), хоча загалом кросовер доволі тихий до 110-120 км/год.

Ціна Nissan X-Trail N-Trek

Новий Nissan X-Trail N-Trek в Україні коштує від 1 750 550 гривень за п’ятимісну передньопривідну модель. Семимісний варіант із повним приводом коштує 2 028 530 гривень. Це не найдешевша модель у класі, проте підвищена ціна пояснюється наявністю гібридної установки. Якщо ж порівнювати зі стандартним X-Trail у схожій комплектації, то різниця складає приблизно 1000 доларів.

Найлегше розрізнити Nissan X-Trail N-Trek за дизайном переднього бампера Фото: Тарас Брязгунов Кросовер отримав особливі 18-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Nissan X-Trail N-Trek, звісно, не є королем бездоріжжя, як Patrol чи Navara, проте не боїться з’їжджати з асфальту. До того ж, кросовер зберігає усі переваги X-Trail – місткий салон, економічну гібридну установку і непогане оснащення.

Плюси Nissan X-Trail N-Trek:

просторі салон та багажник;

багате оснащення;

економічна гібридна установка.

Мінуси Nissan X-Trail N-Trek:

зависока ціна через гібридну установку;

не дуже багато відмінностей від стандартного X-Trail.

Технічні характеристики Nissan X-Trail N-Trek

Тип основного двигуна електричний (2 шт.) Потужність двигуна, к. с. 213 Обертальний момент, Нм 525 Тип мотор-генератора бензиновий Об'єм двигуна 1497 Кількість і розташування циліндрів R3 Потужність двигуна, к. с. 163 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід повний Витрата пального, комбінована 6,2-6,4 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 7,2 Об'єм паливного баку, л 55

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