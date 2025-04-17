Для сімейних пригод: Hyundai представила великий кросовер для бездоріжжя (фото)
Новий Hyundai Palisade другого покоління отримав версію підвищеної прохідності XRT Pro. Це перший варіант сімейної моделі з потужним бензиновим V6.
Про позашляховий Hyundai Palisade XRT Pro розповіли на сайті південнокорейського автовиробника.
Новий Hyundai Palisade XRT Pro дебютував на автошоу в Нью-Йорку і саме в США спочатку стартують продажі моделі – це станеться влітку.
Кросовер Hyundai Palisade 2025 у виконанні XRT Pro пізнається за особливою решіткою радіатора, масивнішими бамперами з буксиру вальними гаками та вираженим пластиковим обвісом. Крім того, та встановили 18-дюймові диски з позашляховими шинами розміром 255/60 R18.Важливо
Салон Hyundai Palisade XRT Pro оздобили водостійкими матеріалами. Комплектацію моделі поповнили панорамний дах, акустика Bose з 14 динаміками, камери кругового огляду з режимом "прозорого капоту", обігрів керма, електропривід, підігрів та вентиляція сидінь.
Примітно, що новий Hyundai Palisade XRT Pro став першою версією моделі другого покоління, яка отримала 3,5-літровий 287-сильний V6. Ані 2,5-літрова турбочетвірка, ані гібридна установка позашляховій модифікації не доступні.
Повний привід доповнили електронним заднім диференціалом та набором режимів для різних типів бездоріжжя. Кліренс Hyundai Palisade зріс до 213 мм, кут в’їзду – до 20,5°, а з’їзду – до 22,4°.
До речі, на Нью-Йоркському автосалоні показали електричний позашляховик та потужний спорткар від преміального підрозділу Hyundai.
Також Фокус писав, що на автошоу презентували недорогого конкурента VW Golf від Kia.