Для сімейних пригод: Hyundai представила великий кросовер для бездоріжжя (фото)

Новий Hyundai Palisade другого покоління отримав версію підвищеної прохідності XRT Pro. Це перший варіант сімейної моделі з потужним бензиновим V6.

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Про позашляховий Hyundai Palisade XRT Pro розповіли на сайті південнокорейського автовиробника.

Новий Hyundai Palisade XRT Pro дебютував на автошоу в Нью-Йорку і саме в США спочатку стартують продажі моделі – це станеться влітку.

Кліренс кросовера зріс до 213 мм Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Palisade 2025 у виконанні XRT Pro пізнається за особливою решіткою радіатора, масивнішими бамперами з буксиру вальними гаками та вираженим пластиковим обвісом. Крім того, та встановили 18-дюймові диски з позашляховими шинами розміром 255/60 R18.

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Салон Hyundai Palisade XRT Pro оздобили водостійкими матеріалами. Комплектацію моделі поповнили панорамний дах, акустика Bose з 14 динаміками, камери кругового огляду з режимом "прозорого капоту", обігрів керма, електропривід, підігрів та вентиляція сидінь.

Примітно, що новий Hyundai Palisade XRT Pro став першою версією моделі другого покоління, яка отримала 3,5-літровий 287-сильний V6. Ані 2,5-літрова турбочетвірка, ані гібридна установка позашляховій модифікації не доступні.

Авто пропонують виключно з 287-сильним V6 Фото: Hyundai

Повний привід доповнили електронним заднім диференціалом та набором режимів для різних типів бездоріжжя. Кліренс Hyundai Palisade зріс до 213 мм, кут в’їзду – до 20,5°, а з’їзду – до 22,4°.

До речі, на Нью-Йоркському автосалоні показали електричний позашляховик та потужний спорткар від преміального підрозділу Hyundai.

Також Фокус писав, що на автошоу презентували недорогого конкурента VW Golf від Kia.