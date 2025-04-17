Kia презентувала недорогого конкурента VW Golf за $22 000 (фото)

Лінійку Kia K4 поповнив компактний хетчбек. Недорого наступника Kia Ceed представили на автошоу в Нью-Йорку.

Related video

Подробиці хетчбека Kia K4 розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Хетчбек на 28 см коротший за седан Фото: Kia

П’ятидверний Kia K4 стане наступником моделі Ceed, яку знімають із виробництва. Як і седан Kia K4, він коштуватиме приблизно від 22 000 доларів, тобто стане доступною альтернативою Volkswagen Golf. Хетчбек почнуть продавати в США восени, з’явиться він і в Європі.

Новий Kia K4 у кузові хетчбек на 28 см коротший за седан – сягає 4,4 м завдовжки. У нього довгий капот, великий спойлер на даху та сховані в стійках ручки задніх дверей. Версія GT-Line має виразніший вигляд завдяки агресивнішим бамперам та 18-дюймовим дискам.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Kia

У салоні на передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї. Компактніший хетчбек Kia K4 має більше місця над головою ззаду, аніж седан, оскільки його лінія даху менш вигнута. Об’єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 1680 л.

Важливо

Міське авто, кросовер і мінівен: дебютували недорогі електромобілі Kia (фото, відео)

Базова комплектація Kia K4 2025 включає кондиціонер, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки. Серед опцій є доступ в салон зі смартфона, електропривід водійського сидіння з пам’яттю, вентиляція крісел та система напівавтономного руху.

Об"єм багажника зі складеними задніми сидіннями складає 1680 л Фото: Kia

Новий Kia K4 запропонують із двома бензиновими двигунами. Атмосферна 2,0-літрова четвірка на 150 к. с. працює в парі з варіатором, а 1,6-літровий 190-сильний турбомотор – з 8-ступінчастим автоматом.

Раніше Фокус розповідав, що на заводі Kia викрали понад 900 автомобільних двигунів.

Також ми писали, що на автошоу в Нью-Йорку презентували новий Subaru Outback.