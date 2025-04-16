Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Кардинально змінився: представлено новий Subaru Outback 2026 (фото)

Subaru Outback Wilderness, Subaru Outback, новий Subaru Outback, Subaru Outback 2026, кросовер Subaru
Фото: Subaru | Екстремальний Subaru Outback Wilderness

Головною новинкою автошоу в Нью-Йорку став Subaru Outback сьомого покоління. Модель змінила формат — тепер це не позашляховий універсал, а повноцінний сімейний кросовер.

Related video

Про новий Subaru Outback 2026, який почнуть продавати в кінці року, розповіли на сайті японського автовиробника.

Subaru Outback 2026, новий Subaru Outback, Subaru Outback, кросовер Subaru Fullscreen
Subaru Outback перетворився на кросовер
Фото: Subaru

Дизайн Subaru Outback 2026

Кросовер Subaru Outback докорінно змінився зовні: його дизайн став рубаним і більш "позашляховим" і зовні авто більше нагадує молодшого брата Forester. У нього високий капот, атлетичні розширені крила та вигнута віконна лінія. Широка решітка радіатора поєднується з дворівневими фарами.

Subaru Outback, новий Subaru Outback, Subaru Outback 2026, кросовер Subaru Fullscreen
Дизайн авто став брутальнішим
Фото: Subaru

Брутальніший вигляд має варіант підвищеної прохідності Subaru Outback Wilderness із масивними бамперами, вираженим пластиковим обвісом та 17-дюймовими позашляховими шинами. Його кліренс збільшено з 220 до 240 мм.

Салон Subaru Outback 2026

Оскільки новий Subaru Outback довший та одразу на 50 мм вищий, то він став просторішим усередині, а об’єм його багажника зріс до 979 л (при завантаженні під стелю). Також покращили оздоблення та шумоізоляцію інтер’єра.

салон Subaru Outback 2026, новий Subaru Outback, Subaru Outback 2026, кросовер Subaru Fullscreen
На передній панелі встановили два великі дисплеї
Фото: Subaru

До того ж салон Subaru Outback сучасніший. Кросовер отримав цифровий щиток приладів та нову мультимедійну систему з 12,1-дюймовим тачскріном. Комплекс безпеки EyeSight доповнили технологією напівавтономного руху, яка дає змогу не тримати руки на кермі на швидкості до 137 км/год.

Важливо
Subaru представила економічний гібрид і екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото)
Subaru представила економічний гібрид і екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото)

Новий Subaru Outback, характеристики

Кросовер Subaru Outback зберіг опозитні чотирициліндрові двигуни попередника. Атмосферний 2,5-літровий мотор розвиває 180 к. с., а 2,4-літрова турбочетвірка — 260 к. с.

салон Subaru Outback, новий Subaru Outback, Subaru Outback 2026, кросовер Subaru Fullscreen
Subaru Outback став просторішим усередині
Фото: Subaru

Усі Subaru Outback 2026 оснащені варіатором Lineartronic CVT та фірмовим симетричним повним приводом. Варіант Wilderness також отримав покращений позашляховий режим X-Mode.

До речі, на автошоу в Нью-Йорку дебютували і нові електрокросовери Subaru.

Також Фокус розповідав, що в Україні презентували економічний кросовер MG.