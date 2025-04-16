Кардинально змінився: представлено новий Subaru Outback 2026 (фото)

Головною новинкою автошоу в Нью-Йорку став Subaru Outback сьомого покоління. Модель змінила формат — тепер це не позашляховий універсал, а повноцінний сімейний кросовер.

Related video

Про новий Subaru Outback 2026, який почнуть продавати в кінці року, розповіли на сайті японського автовиробника.

Subaru Outback перетворився на кросовер Фото: Subaru

Дизайн Subaru Outback 2026

Кросовер Subaru Outback докорінно змінився зовні: його дизайн став рубаним і більш "позашляховим" і зовні авто більше нагадує молодшого брата Forester. У нього високий капот, атлетичні розширені крила та вигнута віконна лінія. Широка решітка радіатора поєднується з дворівневими фарами.

Дизайн авто став брутальнішим Фото: Subaru

Брутальніший вигляд має варіант підвищеної прохідності Subaru Outback Wilderness із масивними бамперами, вираженим пластиковим обвісом та 17-дюймовими позашляховими шинами. Його кліренс збільшено з 220 до 240 мм.

Салон Subaru Outback 2026

Оскільки новий Subaru Outback довший та одразу на 50 мм вищий, то він став просторішим усередині, а об’єм його багажника зріс до 979 л (при завантаженні під стелю). Також покращили оздоблення та шумоізоляцію інтер’єра.

На передній панелі встановили два великі дисплеї Фото: Subaru

До того ж салон Subaru Outback сучасніший. Кросовер отримав цифровий щиток приладів та нову мультимедійну систему з 12,1-дюймовим тачскріном. Комплекс безпеки EyeSight доповнили технологією напівавтономного руху, яка дає змогу не тримати руки на кермі на швидкості до 137 км/год.

Важливо

Subaru представила економічний гібрид і екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото)

Новий Subaru Outback, характеристики

Кросовер Subaru Outback зберіг опозитні чотирициліндрові двигуни попередника. Атмосферний 2,5-літровий мотор розвиває 180 к. с., а 2,4-літрова турбочетвірка — 260 к. с.

Subaru Outback став просторішим усередині Фото: Subaru

Усі Subaru Outback 2026 оснащені варіатором Lineartronic CVT та фірмовим симетричним повним приводом. Варіант Wilderness також отримав покращений позашляховий режим X-Mode.

До речі, на автошоу в Нью-Йорку дебютували і нові електрокросовери Subaru.

Також Фокус розповідав, що в Україні презентували економічний кросовер MG.