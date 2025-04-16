Subaru представила потужні сімейні електрокросовери із запасом ходу понад 400 км (фото)
На автошоу в Нью-Йорку показали два електрокросовери Subaru. Дебютували оновлений електрокар Solterra та його старший брат Trailseeker.
Про нові електромобілі Subaru розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.
Subaru Solterra
Електрокросовер Subaru Solterra пройшов ґрунтовну модернізацію. Йому змінили "лице" – передня частина стала більш обтічною. Також замінили фари та встановили нові колісні диски діаметром 18-20 дюймів.
У салоні Subaru Solterra 2025 встановили сучасний 14-дюймовий тачскрін. Крім того, в електрокара нова центральна консоль із двома бездротовими зарядками для смартфона.
Електромобіль Subaru Solterra отримав нові повнопривідні установки потужністю 233 та 338 к. с. Потужніший варіант стартує до сотні менш ніж за 5 секунд.
Покращена батарея ємністю 74,7 кВт∙год збільшила запас ходу до 458 км. Вона тепер підтримує зарядку потужністю 150 кВт: у такому режимі поповнити заряд на 80% можна за 35 хвилин.
Кросоверу також доопрацювали підвіску та збільшили кліренс до 211 мм. Нова Subaru Solterra надійде в продаж до кінця 2025 року.Важливо
Subaru Trailseeker
Новий Subaru Trailseeker фактично є подовженим на 152 мм варіантом Solterra. Дві моделі дуже схожі зовні, хоча більший кросовер все ж відрізняється дизайном задньої частини.
Компонування салону Subaru Trailseeker таке ж, як і в молодшої моделі, проте кросовер має просторіший другий ряд крісел та більший багажник. Примітно, що третього ряду сидінь не передбачено.
До того ж, електричний кросовер Subaru Trailseeker потужніший, адже для нього створили повнопривідну 375-сильну установку. Вона дозволяє стартувати до сотні за 4,4 с і буксирувати 1,5-тонний причіп. Це найшвидший серійний Subaru.
Батарею запозичили в Subaru Solterra, а запас ходу Trailseeker становить 418 км. Продажі кросовера стартують на початку 2026 року.
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