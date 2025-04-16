Subaru представила мощные семейные электрокроссоверы с запасом хода более 400 км (фото)

На автошоу в Нью-Йорке показали два электрокроссовера Subaru. Дебютировали обновленный электрокар Solterra и его старший брат Trailseeker.

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Субару Солтерра

Электрокроссовер Subaru Solterra прошел основательную модернизацию. Ему изменили "лицо" — передняя часть стала более обтекаемой. Также заменили фары и установили новые колесные диски диаметром 18-20 дюймов.

Запас хода электрокара вырос до 458 км Фото: Subaru

В салоне Subaru Solterra 2025 установили современный 14-дюймовый тачскрин. Кроме того, у электрокара новая центральная консоль с двумя беспроводными зарядками для смартфона.

Электромобиль Subaru Solterra получил новые полноприводные установки мощностью 233 и 338 л. с. Более мощный вариант стартует до сотни менее чем за 5 секунд.

В салоне установили увеличенный тачскрин Фото: Subaru

Улучшенная батарея емкостью 74,7 кВт∙ч увеличила запас хода до 458 км. Она теперь поддерживает зарядку мощностью 150 кВт: в таком режиме пополнить заряд на 80% можно за 35 минут.

Кроссоверу также доработали подвеску и увеличили клиренс до 211 мм. Новая Subaru Solterra поступит в продажу до конца 2025 года.

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Subaru Trailseeker

Новый Subaru Trailseeker фактически является удлиненным на 152 мм вариантом Solterra. Две модели очень похожи внешне, хотя более крупный кроссовер все же отличается дизайном задней части.

Subaru Trailseeker больше Solterra на 152 мм Фото: Subaru

Компоновка салона Subaru Trailseeker такая же, как и у младшей модели, однако кроссовер имеет более просторный второй ряд кресел и больший багажник. Примечательно, что третий ряд сидений не предусмотрен.

К тому же, электрический кроссовер Subaru Trailseeker мощнее, ведь для него создали полноприводную 375-сильную установку. Она позволяет стартовать до сотни за 4,4 с и буксировать 1,5-тонный прицеп. Это самый быстрый серийный Subaru.

Кроссовер получил 375-сильную установку Фото: Subaru

Батарею позаимствовали у Subaru Solterra, а запас хода Trailseeker составляет 418 км. Продажи кроссовера стартуют в начале 2026 года.

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