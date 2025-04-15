Запас хода — 792 км: в продажу поступает новый конкурент Tesla Model 3 от Mercedes (фото)

Новый Mercedes-Benz CLA выходит на рынок в 272-сильной электрической версии, однако в линейке модели останутся и варианты с двигателями внутреннего сгорания.

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Новый Mercedes CLA 2025 дебютировал в исполнении 250+ EQ с 272-сильным электромотором на задней оси. Он способен разогнаться до сотни за 6,6 с и развить 210 км/ч.

Запас хода электрокара составляет 792 км Фото: Mercedes-Benz

Мотор отличается энергоэффективностью, поэтому небольшой батареи на 85 кВт∙ч достаточно, чтобы обеспечить запас хода в 792 км. Быстрая (мощностью 320 кВт) зарядка на 80% занимает менее чем полчаса.

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Позже на рынок выйдут 354-сильный двухмоторный вариант, а также 1,5-литровая бензиновая модификация.

Цена Mercedes CLA 250+ EQ в Европе стартует с 56 870 евро, то есть он будет конкурентом Tesla Model 3 Long Range. Базовая комплектация включает 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, панорамную крышу, климат-контроль, камеру, электропривод и подогрев сидений, два дисплея на передней панели и набор систем безопасности.

Базовая комплектация авто довольно богатая Фото: Mercedes-Benz

Вариант Sport Edition за 59 895 евро добавляет 19-дюймовые диски, AMG-пакет, двухзонный климат-контроль, спортивные сиденья и отделку кожей Nappa.

Новый Mercedes CLA стал больше и обтекаемее. Седан просторнее внутри и имеет два багажника — 405-литровый задний и 71-литровый передний.

Кстати, недавно стало известно, что самые дешевые Mercedes-Benz снимают с производства.

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