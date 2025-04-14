Mercedes отказывается от своих самых дешевых моделей: известна причина
Mercedes-Benz Citan и T-Class снимут с производства. Доступные коммерческие модели прекратят выпускать в середине 2026 года.
Эта информацию официально подтвердили представители Mercedes-Benz немецкому изданию Automobilwoche.
Представитель Mercedes-Benz сообщил, что концерн оптимизирует модельную линейку и делает ставку на более дорогие модели с большей маржой. Как известно, Citan и T-Class — самые дешевые Mercedes на данный момент.
Цена Mercedes Citan в ЕС стартует с 24 198 евро за грузовой фургон, а новый Mercedes T-Class предлагают только в пассажирском исполнении стоимостью от 26 795 евро. Впрочем, в линейке есть и более дорогие электрические модификации eCitan и EQT, которые стоят 36-49 тыс. евро.Важно
Коммерческие Mercedes-Benz относительно новые, ведь дебютировали в 2021-2022 годах. Впрочем, они не слишком популярны — их продажи падают в последнее время. В частности, в 2024 году реализовали 23 351 Mercedes Citan и всего 5113 T-Class.
Низкий спрос легко объяснить тем, что минивэны Mercedes T-Class и Citan не являются самостоятельными моделями, ведь созданы на базе Renault Kangoo. Французская модель заметно дешевле, поэтому продается значительно лучше своих немецких "братьев-близнецов".
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