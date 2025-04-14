Mercedes отказывается от своих самых дешевых моделей: известна причина

Mercedes-Benz Citan и T-Class снимут с производства. Доступные коммерческие модели прекратят выпускать в середине 2026 года.

Related video

Эта информацию официально подтвердили представители Mercedes-Benz немецкому изданию Automobilwoche.

Представитель Mercedes-Benz сообщил, что концерн оптимизирует модельную линейку и делает ставку на более дорогие модели с большей маржой. Как известно, Citan и T-Class — самые дешевые Mercedes на данный момент.

Mercedes Citan Фото: Mercedes-Benz

Цена Mercedes Citan в ЕС стартует с 24 198 евро за грузовой фургон, а новый Mercedes T-Class предлагают только в пассажирском исполнении стоимостью от 26 795 евро. Впрочем, в линейке есть и более дорогие электрические модификации eCitan и EQT, которые стоят 36-49 тыс. евро.

Важно

Легенда 80-х: первый в мире роскошный внедорожник вернули в производство (фото)

Коммерческие Mercedes-Benz относительно новые, ведь дебютировали в 2021-2022 годах. Впрочем, они не слишком популярны — их продажи падают в последнее время. В частности, в 2024 году реализовали 23 351 Mercedes Citan и всего 5113 T-Class.

Низкий спрос легко объяснить тем, что минивэны Mercedes T-Class и Citan не являются самостоятельными моделями, ведь созданы на базе Renault Kangoo. Французская модель заметно дешевле, поэтому продается значительно лучше своих немецких "братьев-близнецов".

Ранее стало известно, что с производства снимают массовый Ford Focus.

Также Фокус писал, что Mazda прекратит выпускать сразу четыре модели.