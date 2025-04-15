Запас ходу — 792 км: у продаж надходить новий конкурент Tesla Model 3 від Mercedes (фото)

Новий Mercedes-Benz CLA виходить на ринок в 272-сильній електричній версії, проте у лінійці моделі залишаться і варіанти з двигунами внутрішнього згоряння.

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Новий Mercedes CLA 2025 дебютував у виконанні 250+ EQ із 272-сильним електромотором на задній вісі. Він здатен розігнатися до сотні за 6,6 с та розвинути 210 км/год.

Запас ходу електрокара становить 792 км Фото: Mercedes-Benz

Мотор вирізняється енергоефективністю, тому невеликої батареї на 85 кВт∙год достатньо, аби забезпечити запас ходу в 792 км. Швидка (потужністю 320 кВт) зарядка на 80% займає менш ніж пів години.

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Пізніше на ринок вийдуть 354-сильний двомоторний варіант, а також 1,5-літрова бензинова модифікація.

Ціна Mercedes CLA 250+ EQ в Європі стартує з 56 870 євро, тобто він буде конкурентом Tesla Model 3 Long Range. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, безключовий доступ, панорамний дах, клімат-контроль, камеру, електропривід і підігрів сидінь, два дисплеї на передній панелі та набір систем безпеки.

Базова комплектація авто доволі багата Фото: Mercedes-Benz

Варіант Sport Edition за 59 895 євро додає 19-дюймові диски, AMG-пакет, двозонний клімат-контроль, спортивні сидіння та оздоблення шкірою Nappa.

Новий Mercedes CLA став більшим та обтічнішим. Седан просторіший усередині та має два багажники – 405-літровий задній та 71-літровий передній.

До речі, нещодавно стало відомо, що найдешевші Mercedes-Benz знімають із виробництва.

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