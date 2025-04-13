У Києві розбили новітній заряджений "Гелендваген" за 10 мільйонів (відео)

Новий Mercedes G-Class відносно недавно вийшов на український ринок, а одне з авто вже розбили у ДТП. Аварія сталася в центрі Києва.

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Відео з місця ДТП опублікували на сторінці richukrainecars в Instagram.

Новий "Гелендваген" розбили увечері 12 квітня на столичній Галицькій площі. Це одна з перших у світі аварій за участі оновленого Mercedes G-Class. Судячи з відео, ДТП в Києві була серйозною.

У Mercedes G-Class 2025 пошкоджена права частина і вибите лобове скло. До того ж, відірвалося заднє ліве колесо. У салоні спрацювали подушки безпеки. Ремонт "Гелендвагена" буде недешевим.

В аварію потрапив заряджений позашляховик Mercedes-AMG G63. Ціна "Гелендвагена" в Україні у такій модифікації стартує з 10,3 мільйона гривень.

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Новий Mercedes-AMG G63 2025 зберіг 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 585 к. с., проте тепер він доповнений "м’якою" гібридною установкою, яка тимчасово додає ще 20 сил.

Заряджений позашляховик Mercedes-Benz здатен розігнатися до 100 км/год за 4,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год. Звісно ж, авто зберегло повний привід зі знижувальною передачею.

Між іншим, нещодавно в Дніпрі розбили рідкісний заряджений спорткар Porsche.

Також Фокус писав, що у ДТП в Києві потрапив тюнінгований кросовер Lamborghini.