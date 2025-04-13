В Киеве разбили новейший заряженный "Гелендваген" за 10 миллионов (видео)

Новый Mercedes G-Class относительно недавно вышел на украинский рынок, а одно из авто уже разбили в ДТП. Авария произошла в центре Киева.

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Видео с места ДТП опубликовали на странице richukrainecars в Instagram.

Новый "Гелендваген" разбили вечером 12 апреля на столичной Галицкой площади. Это одна из первых в мире аварий с участием обновленного Mercedes G-Class. Судя по видео, ДТП в Киеве было серьезным.

У Mercedes G-Class 2025 повреждена правая часть и выбито лобовое стекло. К тому же, оторвалось заднее левое колесо. В салоне сработали подушки безопасности. Ремонт "Гелендвагена" будет недешевым.

В аварию попал заряженный внедорожник Mercedes-AMG G63. Цена "Гелендвагена" в Украине в такой модификации стартует с 10,3 миллиона гривен.

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Новый Mercedes-AMG G63 2025 сохранил 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 585 л. с., однако теперь он дополнен "мягкой" гибридной установкой, которая временно добавляет еще 20 сил.

Заряженный внедорожник Mercedes-Benz способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч. Конечно же, авто сохранило полный привод с понижающей передачей.

Между прочим, недавно в Днепре разбили редкий заряженный спорткар Porsche.

Также Фокус писал, что в ДТП в Киеве попал тюнингованный кроссовер Lamborghini.