Как в страшном сне: у гонщика "Формулы-1" на большой скорости оторвался руль (видео)

Пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо пережил жуткий инцидент — в его болиде прямо на трассе оторвался руль. Двукратный чемпион мира чудом смог избежать аварии.

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Инцидент произошел во время второго практического заезда перед Гран-при Бахрейна. В последнем повороте автодрома в Сахире руль на болиде Aston Martin Фернандо Алонсо вышел из строя.

Сначала руль отключился — перестали работать дисплей и подрулевые рычаги переключения передач. А потом он вообще сорвался с рулевой колонки и остался в руках Фернандо Алонсо.

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На скорости 120 км/ч болид стал неуправляемым и съехал с трассы, однако двукратный чемпион "Формулы-1" смог вернуть контроль над авто, вставить обратно руль и на небольшой скорости добраться до боксов.

Ремонт Aston Martin длился 35 минут и пришлось почти полностью заменить рулевую колонку. Как известно, руль в гоночных болидах снимается для облегчения посадки и высадки в тесный кокпит, однако на авто Фернандо Алонсо он не был зафиксирован.

Позже испанский гонщик прокомментировал ситуацию: "Руль не был нормально закреплен на рулевой колонке и в один момент я уже не мог переключать передачи, а дисплей на руле отключился. На связь с командой я тоже не мог выйти, и в последнем повороте руль просто отсоединился. В результате мы поняли, что определённая проблема, вероятно, была связана с рулевой колонкой. Механики быстро произвели замену нескольких деталей, после чего все заработало. В целом момент был опасный, но я благодарен всем, кто работает в боксах, за ремонт авто".

Ранее Фокус рассказывал, что пилот "Формулы-1" не имеет права управлять своим суперкаром из-за юного возраста и малого водительского стажа.

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