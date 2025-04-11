В Украине разбили в ДТП редкий спорткар Porsche (фото)

Спортивное купе Porsche Cayman влетело в столб в Днепре. Раритетный автомобиль поврежден и требует серьезного ремонта.

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Авария произошла на Солнечной Набережной. Водитель Porsche 718 Cayman не справился с управлением на мокром асфальте, слетел с дороги и снес бетонный столб.

Сбитый столб упал на авто Фото: topgir.com.ua

В ДТП в Днепре никто не пострадал, хотя удар был сильным и в салоне Porsche Cayman сработали подушки безопасности. У авто повреждены левые двери и заднее крыло, а также передняя часть, на которую упал столб. Ремонт спорткара будет довольно недешевым.

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Конкретно это купе Porsche 718 Cayman третьего поколения относится к редкой заряженной версии GTS — об этом свидетельствуют две выхлопные трубы и несколько измененный дизайн передней части.

Porsche Cayman GTS предлагается в двух версиях — с 2,5-литровой 365-сильной турбочетверкой и 4,0-литровой атмосферной шестеркой мощностью 400 сил.

В салоне сработали подушки безопасности Фото: topgir.com.ua

2,5-литровый спорткар Porsche Cayman GTS доступен с 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом PDK. В первом случае разгон до сотни занимает 4,6 с, во втором — 4,1 с. Максимальная скорость — 290 км/ч.

Купе Porsche Cayman GTS 4.0 комплектуется только механикой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 293 км/ч.

Между прочим, недавно в Киеве попал в ДТП мощный кроссовер Lamborghini с редким тюнингом.

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