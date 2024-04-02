Porsche прекращает продажи своих самых доступных моделей в ЕС по нестандартной причине

Спорткары Porsche 718 Boxster и Cayman не соответствуют новым стандартам Евросоюза. Продажи возобновятся после дебюта нового поколения моделей.

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Продажи Porsche 718 Boxster и Cayman в странах Европейского Союза досрочно прекратятся. Купе и кабриолет покинут рынок до июля. Информацию подтвердил представитель Porsche Оливер Хильгер в комментарии сайту Motor1.

По его словам, причина преждевременного отказа от моделей — директива ЕС ECE R 155, которая устанавливает более строгие правила кибербезопасности для автомобилей. Она вступает в силу с 1 июля.

Для лимитированных версий вроде Porsche Cayman GT4 RS сделали исключение Фото: Porsche

Поскольку Porsche Boxster и Cayman нынешнего поколения дебютировали еще в 2016 году, то они не соответствуют новым стандартам. Кстати, по этой же причине в ЕС прекращают продажи бензинового Porsche Macan

Разработка обновления для Porsche 718 Cayman и Boxster является нерентабельной, ведь нужно внести существенные изменения в конструкцию, а жизненный цикл моделей уже завершается. Как известно, это самые доступные современные Porsche.

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Вскоре дебютирует полностью новое поколение Porsche Boxster и Cayman, которые будут электрическими. Они, конечно же, будут соответствовать всем современным стандартам.

Бензиновые спорткары Porsche Cayman продолжат выпускать определенное время и будут предлагать за пределами Евросоюза. Кроме того, в ЕС сделали исключение для Porsche Cayman GT4 RS и Boxster RS Spyder: разрешили распродать их, ведь это не массовый продукт, а лимитированные мелкосерийные версии.

Кстати, недавно прекратили производство самой быстрой и самой дорогой модели Audi.

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