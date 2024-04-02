Porsche припиняє продажі своїх найдоступніших моделей у ЄС із нестандартної причини

Спорткари Porsche 718 Boxster та Cayman не відповідають новим стандартам Євросоюзу. Продажі відновляться після дебюту нового покоління моделей.

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Продажі Porsche 718 Boxster та Cayman у країнах Європейського Союзу достроково припиняться. Купе та кабріолет покинуть ринок до липня. Інформацію підтвердив речник Porsche Олівер Хільгер у коментарі сайту Motor1.

За його словами, причина передчасної відмови від моделей — директива ЄС ECE R 155, яка встановлює суворіші правила кібербезпеки для автомобілів. Вона набуває чинності з 1 липня.

Для лімітованих версій на кшталт Porsche Cayman GT4 RS зробили виняток Фото: Porsche

Оскільки Porsche Boxster та Cayman нинішнього покоління дебютували ще в 2016 році , то вони не відповідають новим стандартам. До речі, з цієї ж причини в ЄС припиняють продажі бензинового Porsche Macan

Розробка оновлення для Porsche 718 Cayman і Boxster є нерентабельною, адже потрібно внести суттєві зміни в конструкцію, а життєвий цикл моделей уже завершується. Як відомо, це найдоступніші сучасні Porsche.

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Невдовзі дебютує повністю нове покоління Porsche Boxster і Cayman, які будуть електричними. Вони, звісно, ж відповідатимуть усім сучасним стандартам.

Бензинові спорткари Porsche Cayman продовжать випускати певний час та пропонуватимуть за межами Євросоюзу. Крім того, в ЄС зробили виняток для Porsche Cayman GT4 RS та Boxster RS Spyder: дозволили розпродати їх, адже це не масовий продукт, а лімітовані дрібносерійні версії.

До речі, недавно припинили виробництво найшвидшої та найдорожчої моделі Audi.

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