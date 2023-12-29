Море карбону і 500 сил: в Україні з'явився екстремальний спорткар Porsche (фото)

Porsche 718 Cayman GT4 RS оснащений високооборотистою 4,0-літровою шісткою на 500 сил і здатний розвинути 315 км/год. Спорткар отримав карбонові кузовні панелі і велике антикрило.

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В Україну привезли перший Porsche 718 Cayman GT4 RS. Це найшвидша та найекстремальніша модифікація спортивного купе. Її випустили лімітованою серією і в Україні вона не була представлена, а за кордоном коштувала від $141 700. Про авто розповіли на сайті ТопЖир.

Трековий спорткар Porsche 718 Cayman GT4 RS представили у 2021 році. Спорткар отримав високооборотисту атмосферну шістку від Porsche 911 GT3 об'ємом 4,0 л і потужністю 500 сил.

Спорткар поповнить велику колекцію Porsche в Дніпрі Фото: supercars_ua

З 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями PDK розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год. Крім того, спорткару допрацювали ходову, а за доплату встановлювали карбоново-керамічні гальма.

З карбону виконані і частина кузовних панелей Porsche Cayman GT4 RS. Крім того, купе отримало аеродинамічний пакет для треку з обвісом і великим антикрилом. У салоні встановлено спортивні ковшоподібні сидіння.

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За даними ТопЖира, це купе в рідкісному пурпуровому кольорі вирушило до Дніпра. Воно стане частиною колекції Станіслава Віленського, в якій вже зібрані десятки рідкісних і ексклюзивних Porsche.

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