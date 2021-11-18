Porsche показали потужний екстремальний спорткар (відео)

Porsche 718 Cayman GT4 RS запропонують у дорожній та трековій версіях. Це найшвидша модифікація купе.

Лінійку Porsche 718 Cayman поповнила заряджена модифікація GT4 RS. Презентували її на автошоу в Лос-Анджелесі, а продаж стартує з літа за ціною від 141 700 доларів за дорожню версію і від $229 тис. – за трековий варіант Clubsport. Про це повідомляє офіційний сайт Porsche.

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[ + – ] Купе впізнається за обваженням та антикрилом Фото: Porsche

Головна особливість Porsche 718 Cayman GT4 RS – високооборотна 4,0-літрова атмосферна шістка. Цей двигун запозичили в Porsche 911 GT3: він розвиває 500 к. с. і має крутний момент в 449 Нм.

[ + – ] Трекова версія Clubsport коштує 229 тис. доларів Фото: Porsche

Із 7-ступеневим роботом PDK розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год. Це найпотужніший та найшвидший Porsche Cayman в історії.

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До того ж, автомобілю переналаштували підвіску з адаптивними амортизаторами та зменшили кліренс на 30 мм. На легендарному автодромі Нюрбургринг спорткар Porsche показав непоганий час кола – 7:04.51.

[ + – ] Porsche 718 Cayman GT4 RS розганяється до 315 км/год Фото: Porsche

Впізнати новий Porsche 718 Cayman GT4 RS можна за обважуванням, збільшеним повітрозабірником та антикрилом. Передні крила та двері багажника тепер карбонові, що дозволило знизити масу до 1464 кг.

[ + – ] В обробці салону з'явилися карбон та алькантара Фото: Porsche

За доплату запропоновано пакет Weissach, що включає карбонову кришку переднього багажника, титановий вихлоп та магнієві 20-дюймові диски. У варіанті Clubsport антикрило набагато більше, а всі кузовні карбонові панелі за замовчуванням.

[ + – ] Porsche 718 Cayman GT4 RS — найекстремальніша версія купе

Карбон поряд із алькантарою з'явився і в салоні Porsche 718 Cayman GT4 RS. А ось у версії Clubsport від внутрішнього оздоблення відмовилися, але встановили каркас безпеки.

Раніше Фокус розповідав про найбільш далекобійну версію Porsche Taycan. Електрокар також показали на автосалоні в Лос-Анджелесі.