Porsche показали потужний екстремальний спорткар (відео)
Porsche 718 Cayman GT4 RS запропонують у дорожній та трековій версіях. Це найшвидша модифікація купе.
Лінійку Porsche 718 Cayman поповнила заряджена модифікація GT4 RS. Презентували її на автошоу в Лос-Анджелесі, а продаж стартує з літа за ціною від 141 700 доларів за дорожню версію і від $229 тис. – за трековий варіант Clubsport. Про це повідомляє офіційний сайт Porsche.
Головна особливість Porsche 718 Cayman GT4 RS – високооборотна 4,0-літрова атмосферна шістка. Цей двигун запозичили в Porsche 911 GT3: він розвиває 500 к. с. і має крутний момент в 449 Нм.
Із 7-ступеневим роботом PDK розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год. Це найпотужніший та найшвидший Porsche Cayman в історії.Важливо
До того ж, автомобілю переналаштували підвіску з адаптивними амортизаторами та зменшили кліренс на 30 мм. На легендарному автодромі Нюрбургринг спорткар Porsche показав непоганий час кола – 7:04.51.
Впізнати новий Porsche 718 Cayman GT4 RS можна за обважуванням, збільшеним повітрозабірником та антикрилом. Передні крила та двері багажника тепер карбонові, що дозволило знизити масу до 1464 кг.
За доплату запропоновано пакет Weissach, що включає карбонову кришку переднього багажника, титановий вихлоп та магнієві 20-дюймові диски. У варіанті Clubsport антикрило набагато більше, а всі кузовні карбонові панелі за замовчуванням.
Карбон поряд із алькантарою з'явився і в салоні Porsche 718 Cayman GT4 RS. А ось у версії Clubsport від внутрішнього оздоблення відмовилися, але встановили каркас безпеки.
Раніше Фокус розповідав про найбільш далекобійну версію Porsche Taycan. Електрокар також показали на автосалоні в Лос-Анджелесі.