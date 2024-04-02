Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Капсула часу за мільйон: виявлений культовий Porsche 70-х у новому стані (фото)

Porsche 911 Carrera RS 2,7, Porsche 911 Carrera, Porsche 911, Porsche 911 1972, капсула часу, спорткар Porsche
Фото: carscoops.com | Усього виготовлено 1580 Porsche 911 Carrera RS 2,7

Випустили лише 1580 Porsche 911 Carrera RS 2,7, тому зараз вони цінуються колекціонерами. Легкий трековий спорткар із 210-сильним мотором здатен розвинути 245 км/год.

Related video

У Сан-Франциско виставили на продаж Porsche 911 1972 року. Знаменитий спорткар оцінили в мільйон доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Класичні Porsche 911 першого покоління, звісно, цінуються колекціонерами, проте зазвичай вони дешевші. У даному випадку висока ціна обумовлена двома факторами.

Porsche 911 Carrera RS 2,7, Porsche 911 Carrera, Porsche 911, Porsche 911 1972, капсула часу, спорткар Porsche Fullscreen
Спорткар упізнається за загостреним спойлером
Фото: carscoops.com

По-перше, цей Porsche 911 – справжня капсула часу. За півстоліття спорткар проїхав усього 9722 км. Його зберігали в гаражі, а тому кузов, салон та двигун авто – як нові. Про машину дбали і збережені всі квитанції з СТО.

Porsche 911 Carrera RS 2,7, Porsche 911 Carrera, Porsche 911, Porsche 911 1972, капсула часу, спорткар Porsche Fullscreen
Раритетний автомобіль чудово зберігся
Фото: carscoops.com

По-друге, це рідкісна заряджена версія Porsche 911 Carrera RS 2,7. В 1972-1973 роках виготовлено усього 1580 таких купе.

Важливо
В Україні виявили рідкісний 50-річний мотоцикл київського заводу без пробігу (відео)
В Україні виявили рідкісний 50-річний мотоцикл київського заводу без пробігу (відео)

Спорткар є попередником сучасних Porsche 911 GT3. Його маса знижена до 960 кг, а ззаду встановлений загострений спойлер. Комплектація включає 15-дюймові диски та електросклопідйомники.

двигун порше 911 2.7, Porsche 911 Carrera RS 2,7, Porsche 911 Carrera, Porsche 911, Porsche 911 1972, капсула часу, спорткар Porsche Fullscreen
Спорткар оснащений 2,7-літровою 210-сильною шісткою
Фото: carscoops.com

Цей Porsche 911 оснащений 2,7-літровою опозитною четвіркою потужністю 210 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 245 км/год.

До речі, недавно у Київ привезли два рідкісних колекційних Porsche 911.

Також Фокус розповідав про культовий BMW M5 E39 у новому стані.