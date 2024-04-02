Капсула времени за миллион: обнаружен культовый Porsche 70-х в новом состоянии (фото)

Выпустили всего 1580 Porsche 911 Carrera RS 2,7, поэтому сейчас они ценятся коллекционерами. Легкий трековый спорткар с 210-сильным мотором способен развить 245 км/ч.

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В Сан-Франциско выставили на продажу Porsche 911 1972 года. Знаменитый спорткар оценили в миллион долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Классические Porsche 911 первого поколения, конечно, ценятся коллекционерами, однако обычно они дешевле. В данном случае высокая цена обусловлена двумя факторами.

Спорткар узнается по заостренному спойлеру Фото: carscoops.com

Во-первых, этот Porsche 911 — настоящая капсула времени. За полвека спорткар проехал всего 9722 км. Его хранили в гараже, а потому кузов, салон и двигатель авто — как новые. О машине заботились и сохранены все квитанции с СТО.

Раритетный автомобиль прекрасно сохранился Фото: carscoops.com

Во-вторых, это редкая заряженная версия Porsche 911 Carrera RS 2,7. В 1972-1973 годах изготовлено всего 1580 таких купе.

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Спорткар является предшественником современных Porsche 911 GT3. Его масса снижена до 960 кг, а сзади установлен заостренный спойлер. Комплектация включает 15-дюймовые диски и электростеклоподъемники.

Спорткар оснащен 2,7-литровой 210-сильной шестеркой Фото: carscoops.com

Этот Porsche 911 оснащен 2,7-литровой оппозитной четверкой мощностью 210 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 245 км/ч.

Кстати, недавно в Киев привезли два редких коллекционных Porsche 911.

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