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Авто

Капсула времени за миллион: обнаружен культовый Porsche 70-х в новом состоянии (фото)

Porsche 911 Carrera RS 2,7, Porsche 911 Carrera, Porsche 911, Porsche 911 1972, капсула времени, спорткар Porsche
Фото: carscoops.com | Всего изготовлено 1580 Porsche 911 Carrera RS 2,7

Выпустили всего 1580 Porsche 911 Carrera RS 2,7, поэтому сейчас они ценятся коллекционерами. Легкий трековый спорткар с 210-сильным мотором способен развить 245 км/ч.

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В Сан-Франциско выставили на продажу Porsche 911 1972 года. Знаменитый спорткар оценили в миллион долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Классические Porsche 911 первого поколения, конечно, ценятся коллекционерами, однако обычно они дешевле. В данном случае высокая цена обусловлена двумя факторами.

Porsche 911 Carrera RS 2,7, Porsche 911 Carrera, Porsche 911, Porsche 911 1972, капсула времени, спорткар Porsche Fullscreen
Спорткар узнается по заостренному спойлеру
Фото: carscoops.com

Во-первых, этот Porsche 911 — настоящая капсула времени. За полвека спорткар проехал всего 9722 км. Его хранили в гараже, а потому кузов, салон и двигатель авто — как новые. О машине заботились и сохранены все квитанции с СТО.

Porsche 911 Carrera RS 2,7, Porsche 911 Carrera, Porsche 911, Porsche 911, Porsche 911 1972, капсула времени, спорткар Porsche Fullscreen
Раритетный автомобиль прекрасно сохранился
Фото: carscoops.com

Во-вторых, это редкая заряженная версия Porsche 911 Carrera RS 2,7. В 1972-1973 годах изготовлено всего 1580 таких купе.

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Спорткар является предшественником современных Porsche 911 GT3. Его масса снижена до 960 кг, а сзади установлен заостренный спойлер. Комплектация включает 15-дюймовые диски и электростеклоподъемники.

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Спорткар оснащен 2,7-литровой 210-сильной шестеркой
Фото: carscoops.com

Этот Porsche 911 оснащен 2,7-литровой оппозитной четверкой мощностью 210 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 245 км/ч.

Кстати, недавно в Киев привезли два редких коллекционных Porsche 911.

Также Фокус рассказывал о культовом BMW M5 E39 в новом состоянии.