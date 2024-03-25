В Украине обнаружили редкий 50-летний мотоцикл киевского завода без пробега (видео)

Мотоцикл "Днепр МТ9" стоял в гараже с момента приобретения в 1973 году. Он покрыт слоем грязи, однако полностью оригинальный и комплектный.

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В Украине нашли мотоцикл "Днепр" 1973 года, который никогда не эксплуатировался. Он 50 лет простоял заброшенным в гараже. О нем рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Oleg AC.

Мотоцикл относится к переходной серии с 12-вольтным оборудованием Фото: скриншот / YouTube

Этот КМЗ "Днепр МТ9" — настоящая капсула времени. На его одометре указан пробег 19 км, а в баке отсутствуют следы бензина. Удалось установить, что произвели и продали его в конце декабря 1973 года.

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У мотоцикла с боковым прицепом "Днепр МТ9" родные шины и краска. Он покрыт слоем грязи и местами заржавел. К тому же, потрескались и требуют замены резиновые детали. Байк планируют почистить и восстановить.

Оказалось, что этот "Днепр МТ9" — редкая переходная модель. У него 12-вольтовое оборудование, как у более нового мотоцикла МТ10. Также установлен бензобак характерной формы.

КМЗ "Днепр МТ9" оснащен 649-кубовым двигателем мощностью 32 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП с задним ходом. Он способен развить 105 км/ч и расходует в среднем 7,2 л на 100 км.

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