Легендарная капсула времени: обнаружен культовый 23-летний BMW в новом состоянии (фото)

BMW M5 E39 — знаменитый спортивный седан с 400-сильным V8 под капотом. Авто способно разогнаться до сотни за 4,9 с и развить 250 км/ч.

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Седан окрашен в очень редкий цвет Фото: carscoops.com

Этот BMW M5 E39 мало эксплуатировался и хранился в гараже. Первый владелец владел автомобилем до 2023 года и заботился о нем. Пробег седана за 23 года составляет всего 40 тыс. км. Кузов и салон авто в идеальном состоянии, поэтому его вполне можно назвать капсулой времени.

BMW M5 E39 оснащен климат-контролем и электроприводом кресел Фото: carscoops.com

Недавно этот BMW M5 E39 продали за 98 000 долларов. Высокая цена обусловлена как состоянием авто, так и его редкостью.

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Дело в том, что у этого BMW M5 особый темно-зеленый цвет кузова и карамельная кожа в салоне. Изготовлено всего 71 авто в такой комплектации. Оснащение также включает люк, электропривод сидений и климат-контроль.

Салон BMW M5 отделан кожей карамельного цвета Фото: carscoops.com

BMW M5 E39 сейчас ценится коллекционерами и стал современной классикой. Спортивный седан выпускали с 1997 по 2003 год и всего собрали около 20,5 тысяч авто.

Под капотом установлен 400-сильный V8 Фото: carscoops.com

Под капотом BMW M5 установлен высокооборотный 4,9-литровый V8 мощностью 400 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

Кстати, недавно такой же BMW M5 E39 и еще два спорткара немецкой марки ввезли в Украину — их заметили на автовозе во Львове.

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