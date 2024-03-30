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Авто

Легендарна капсула часу: виявлено культовий 23-річний BMW в новому стані (фото)

BMW M5 2001, BMW M5, BMW M5 E39, капсула часу
Фото: carscoops.com | BMW M5 2001 року ідеально зберігся

BMW M5 E39 — знаменитий спортивний седан із 400-сильним V8 під капотом. Авто здатне розігнатися до сотні за 4,9 с і розвинути 250 км/год.

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У США виявили ідеально збережений седан BMW M5 2001 року. Культове спортивне авто має вигляд нового. Про нього розповідає сайт Carscoops.

BMW M5 E39, BMW M5 2001, BMW M5, капсула часу Fullscreen
Седан пофарбований у дуже рідкісний колір
Фото: carscoops.com

Цей BMW M5 E39 мало експлуатувався та зберігався в гаражі. Перший власник володів автівкою до 2023 року та дбав про неї. Пробіг седана за 23 роки складає всього 40 тис. км. Кузов і салон авто в ідеальному стані, тому його цілком можна назвати капсулою часу.

салон BMW M5 E39, BMW M5 2001, BMW M5, капсула часу Fullscreen
BMW M5 E39 оснащений клімат-контролем і електроприводом крісел
Фото: carscoops.com

Нещодавно цей BMW M5 E39 продали за 98 000 доларів. Висока ціна обумовлена як станом авто, так і його рідкістю.

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Справа в тому, що в цього BMW M5 особливий темно-зелений колір кузова та карамельна шкіра в салоні. Виготовлено лише 71 авто в такій комплектації. Оснащення також включає люк, електропривід сидінь і клімат-контроль.

BMW M5 2001, BMW M5, BMW M5 E39, капсула часу Fullscreen
Салон BMW M5 оздоблений шкірою карамельного кольору
Фото: carscoops.com

BMW M5 E39 зараз цінується колекціонерами та став сучасною класикою. Спортивний седан випускали з 1997 по 2003 рік і всього зібрали близько 20,5 тисячі авто.

BMW M5 2001, BMW M5, BMW M5 E39, капсула часу Fullscreen
Під капотом встановлено 400-сильний V8
Фото: carscoops.com

Під капотом BMW M5 встановлено високооборотний 4,9-літровий V8 потужністю 400 к. с. Із 6-ступпінчастою механічною КПП спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

До речі, недавно такий самий BMW M5 E39 і ще два спорткари німецької марки ввезли в Україну — їх помітили на автовозі у Львові.

Також Фокус розповідав, що в Україні виявили 50-річний мотоцикл "Дніпро" без пробігу.