В Украину привезли редкие коллекционные спорткары Porsche (фото)

Porsche 911 GT3 — заряженная трековая версия купе. Спорткары оснащены высокооборотистыми двигателями и имеют улучшенную аэродинамику.

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В Украину приехали сразу два Porsche 911 GT3 2000-х годов. Экстремальные трековые спорткары заметили в Киеве и опубликовали. Их снимки публикуют в соцсетях.

Porsche 911 GT3 — облегченная заряженная версия модели Фото: supercars_ua

Спортивные купе Porsche 911 GT3 пополнили одну из украинских автоколлекций. Автомобили довольно неплохо сохранились и хорошо выглядят. Их общая стоимость превышает 200 000 евро.

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Как известно, GT3 — трековая версия Porsche 911. Такие купе оборудованы высокооборотными двигателями, облегчены и имеют аэродинамический пакет с обвесом и антикрылом.

Porsche 911 GT3 в кузове 996 Фото: supercars_ua

Белый спорткар Porsche 911 GT3 более старый — он принадлежит к поколению 996. Такие авто выпускали с 2002 по 2006 годы. Купе с 3,6-литровой 381-сильной шестеркой и 6-ступенчатой механической КПП способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 306 км/ч. Сейчас такие авто стоят 80-100 тыс. евро.

Porsche 911 GT3 в кузове 997 Фото: supercars_ua

Черное купе Porsche 911 GT3 в кузове 997.2 производилось с 2019 по 2013 год. Оно оборудовано 3,8-литровым двигателем мощностью 435 л. с. Разгон до сотни занимает 4,1 с, а максимальная скорость составляет 312 км/ч. Этот спорткар дороже — его стоимость может достигать и 130 тыс. евро.

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