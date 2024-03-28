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Авто

В Україну привезли рідкісні колекційні спорткари Porsche (фото)

Порше 911, Porsche 911 GT3, Porsche 911, спорткар Porsche
Фото: Roma Urraco | У Київ привезли два Porsche 911 GT3

Porsche 911 GT3 — заряджена трекова версія купе. Спорткари оснащені високооборотистими двигунами та мають покращену аеродинаміку.

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До України приїхали одразу два Porsche 911 GT3 2000-х років. Екстремальні трекові спорткари помітили в Києві та опублікували. Їх знімки публікують в соцмережах.

Porsche 911 GT3, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 GT3 — полегшена заряджена версія моделі
Фото: supercars_ua

Спортивні купе Porsche 911 GT3 поповнили одну з українських автоколекцій. Автомобілі досить непогано збереглися й добре виглядають. Їх загальна вартість перевищує 200 000 євро.

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Як відомо, GT3 — трекова версія Porsche 911. Такі купе обладнані високооборотними двигунами, полегшені та мають аеродинамічний пакет із обвісом та антикрилом.

Porsche 996 GT3, Porsche 911 GT3, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 GT3 у кузові 996
Фото: supercars_ua

Білий спорткар Porsche 911 GT3 старіший – він належить до покоління 996. Такі авто випускали з 2002 по 2006 роки. Купе з 3,6-літровою 381-сильною шісткою та 6-ступінчастою механічною КПП здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 306 км/год. Зараз такі авто коштують 80-100 тис. євро.

Porsche 997 GT3, Porsche 911 GT3, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 GT3 у кузові 997
Фото: supercars_ua

Чорне купе Porsche 911 GT3 в кузові 997.2 виготовляли з 2019 по 2013 рік. Воно обладнане 3,8-літровим двигуном потужністю 435 к. с. Розгін до сотні займає 4,1 с, а максимальна швидкість складає 312 км/год. Цей спорткар дорожче – його вартість може сягати і 130 тис. євро.

До речі, недавно у Львові бачили раритетні колекційні спорткари BMW на автовозі.

Також Фокус розповідав про рідкісне авто неіснуючої марки на вулицях Києва.