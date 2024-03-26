Audi прекратили выпуск самой быстрой и самой дорогой модели: что предложат взамен (фото)

В Германии прекратили выпуск знаменитого суперкара Audi R8. Спортивная модель через несколько лет может получить сверхмощного преемника.

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Суперкар Audi R8 сняли с производства. Последнее авто покинуло сборочный цех на предприятии в Штутгарте несколько дней назад. Об этом сообщает издание Top Gear.

Последним стало купе Audi R8 желтого цвета в версии Performance Quattro Edition. Оно отличается бронзовыми колесными дисками, а также карбоновым обвесом и антикрылом. Автомобиль станет экспонатом музея Audi.

Спрос на суперкар снижался в последние годы Фото: Top Gear

Суперкар Audi R8 Performance Quattro Edition оборудован 5,2-литровым V10 мощностью 610 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 330 км/ч.

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Audi R8 выпускался с 2006 года. Причиной отказа от модели стал низкий спрос. Дело в том, что у суперкара второго поколения не было более доступной массовой версии с V8, как у модели первой генерации, поэтому продажи постоянно снижались и упали фактически вдвое. Для примера: за 2023 год продали 1591 R8 тогда, как в 2007-2008 годах покупали по 4-5 тыс. авто ежегодно.

Последний Audi R8 передадут в музей Фото: Top Gear

Ожидается, что преемником Audi R8 станет скоростной электрический суперкар. Его планируют презентовать в 2025 или 2026 году, а мощность электромобиля может превысить 1000 сил.

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