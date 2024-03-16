В Киеве заметили мощный заряженный кроссовер Audi в интересном цвете (фото)

Audi RS Q3 оснащен пятицилиндровым турбомотором на 400 сил. Спортивный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 280 км/ч.

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В Киеве сфотографировали кроссовер Audi RS Q3 2021 года. Мощная спортивная модель нечасто встречается на украинских дорогах. Ее фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер узнается по обвесу и расширенным крыльям Фото: Topcars UA

Кроссовер является заряженной версией модели Audi Q3 и стоит более 60 000 евро. Главное его отличие скрывается под капотом — там установлен 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор на 400 л.с. и 480 Н∙м.

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С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями S tronic разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость составляет 280 км/ч. Также доработана ходовая кроссовера и установлены увеличенные тормоза.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: Audi

Отличить новый Audi RS Q3 от стандартной модели можно по более агрессивной решетке радиатора, расширенным крыльям и спойлеру на крыше. Кроме того, установлены обвес и 20-дюймовые диски. Конкретно это авто выделяется благодаря ярко-салатовому цвету Kyalami Green.

Салон Audi RS Q3 отделан кожей и алькантарой, а педали украшены алюминиевыми накладками. Установлены спортивные руль и сиденья.

Кстати, недавно в Киеве видели еще и заряженный хэтчбек Audi RS3 с этим же 400-сильным турбодвигателем.

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